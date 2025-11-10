Samsung Health z potężną nowością. Treningi iFIT dostępne w apce

Treningi iFIT w Samsung Health

Samsung dogadał się z iFIT. To globalny gracz na rynku fitness, znany z interaktywnych treści treningowych. Efekt? Treningi premium prowadzone przez światowej klasy trenerów iFIT trafiły właśnie do Samsung Health.

Nowe ćwiczenia można znaleźć w zakładce "Fitness" ("Kondycja" w polskiej wersji językowej) w aplikacji. Jeśli ktoś ma zegarek Galaxy Watch, sprawa jest prosta. Podczas treningu na ekranie zegarka zobaczy swój puls, spalone kalorie i czas ćwiczeń. Wszystko zsynchronizowane z materiałem wideo na telefonie czy telewizorze.

Do wyboru jest siedem głównych kategorii. Znajdziemy tam między innymi HIIT, pilates, jogę, trening siłowy, a także regenerację, barre (ćwiczenia z drążkiem) i mindfulness.

Ile to kosztuje?

Samsung daje darmową próbkę, ale bez szaleństw. Użytkownicy aplikacji Health dostanę jeden darmowy film treningowy miesięcznie z każdej kategorii. To łącznie siedem darmowych sesji.

Kto chce więcej, musi sięgnąć do portfela. Pełen dostęp do katalogu iFIT (mówimy tu o setkach filmów) kosztuje 9,99 USD miesięcznie (prawie 37 zł). Można też kupić pakiet roczny za 99,99 USD (366 zł). Samsung i iFIT obiecują, że nowe treści będą dodawane regularnie.

A będzie w Polsce?

Nowość, o której mowa powyżej, została udostępniona w USA. Póki co nie wiemy, czy trafi to również do Polski, a jeśli tak, to jaka będzie cena.

