Samsung Health z potężną nowością. Treningi iFIT dostępne w apce

Samsung właśnie ogłosił ciekawą współpracę. Jego aplikacja Health zyskuje nowe funkcje, co może być dobrą wiadomością dla fanów fitnessu i ekosystemem Galaxy.

Marian Szutiak (msnet)
17:54
Treningi iFIT w Samsung Health

Samsung dogadał się z iFIT. To globalny gracz na rynku fitness, znany z interaktywnych treści treningowych. Efekt? Treningi premium prowadzone przez światowej klasy trenerów iFIT trafiły właśnie do Samsung Health.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowe ćwiczenia można znaleźć w zakładce "Fitness" ("Kondycja" w polskiej wersji językowej) w aplikacji. Jeśli ktoś ma zegarek Galaxy Watch, sprawa jest prosta. Podczas treningu na ekranie zegarka zobaczy swój puls, spalone kalorie i czas ćwiczeń. Wszystko zsynchronizowane z materiałem wideo na telefonie czy telewizorze.

Do wyboru jest siedem głównych kategorii. Znajdziemy tam między innymi HIIT, pilates, jogę, trening siłowy, a także regenerację, barre (ćwiczenia z drążkiem) i mindfulness.

Ile to kosztuje?

Samsung daje darmową próbkę, ale bez szaleństw. Użytkownicy aplikacji Health dostanę jeden darmowy film treningowy miesięcznie z każdej kategorii. To łącznie siedem darmowych sesji.

Kto chce więcej, musi sięgnąć do portfela. Pełen dostęp do katalogu iFIT (mówimy tu o setkach filmów) kosztuje 9,99 USD miesięcznie (prawie 37 zł). Można też kupić pakiet roczny za 99,99 USD (366 zł). Samsung i iFIT obiecują, że nowe treści będą dodawane regularnie.

Samsung Health z potężną nowością. Treningi iFIT dostępne w apce

A będzie w Polsce?

Nowość, o której mowa powyżej, została udostępniona w USA. Póki co nie wiemy, czy trafi to również do Polski, a jeśli tak, to jaka będzie cena. 

W USA dostępne są promocje, w których Samsung zachęca do zakupu nowych sprzętów:

  • kupując nowy smartfon Galaxy, można dostać 30 dni iFIT za darmo,
  • przy zakupie słuchawek Galaxy Buds 3 Pro będą to już trzy miesiące,
  • na kupujących Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic lub Galaxy Watch Ultra czeka sześć miesięcy darmowego dostępu.
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Samsung
Źródła tekstu: Samsung