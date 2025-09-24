Nasza Klasa powraca jako aplikacja. Jest jak dawniej

Pamiętacie Naszą Klasę? Ten nasz polski portal powstał w 2006 roku, gdy Facebook jeszcze nie dominował wśród mediów społecznościowych i wydawało się, że lokalne projekty mają szansę na podbicie rynku. Nasza Klasa niewątpliwe miała potencjał – serwis umożliwiał odnalezienie dawnych szkolnych znajomych, pozwalając dopisać się do swoich klas i szkół sprzed lat. Pomysł chwycił, serwis bardzo szybko zdobył popularność – w 2010 roku odnotowano na nim około 14 milionów aktywnych kont, czyli więcej niż Polaków na Facebooku. Z czasem do podstawowych funkcji zaczęto dodawać kolejne, takie jak komunikator, gry przeglądarkowe czy mikroblogi.

W 2010 roku strona nasza-klasa.pl zmieniła się na NK.pl, jednak był to już początek końca, a zainteresowanie zaczęło stopniowo maleć. Przyczyniły się do tego przede wszystkim zmiany w polityce serwisu, krytykowane opłaty za dawniej bezpłatne funkcje, inwazyjne reklamy oraz przede wszystkim – silna konkurencja ze strony globalnych platform społecznościowych, zwłaszcza Facebooka. W 2014 roku właściciel NK.pl ogłosił zamiar sprzedaży portalu, do której jednak nie doszło. Ostatecznie 27 lipca 2021 roku serwis został zamknięty.

Teraz Nasza Klasa powraca w odświeżonej postaci jako aplikacja mobilna na Androida i iOS. Według twórców narzędzie ma umożliwiać szybkie odnalezienie dawnych znajomych, ponowne dołączenie do klas i szkół oraz budowanie relacji w przestrzeni wolnej od algorytmicznych rekomendacji.

Przywróć magię szkolnych lat dzięki aplikacji Nasza Klasa! To kultowy portal społecznościowy, który pamięta kilka pokoleń Polaków. Teraz w całkowicie nowej odsłonie możesz szybko odnaleźć kolegów i koleżanki z dawnych lat, ponownie dołączyć do swoich klas i szkół oraz powrócić do beztroskich wspomnień z dzieciństwa i młodości – zachęcają twórcy nowej aplikacji.