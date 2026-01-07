W Action za 44,90 zł. Sobie świecisz czy mi, nie zapyta już nikt

Byle jakie oświetlenie również nie rozwiązuje problemu. I tu do gry wchodzi lampa Werckmann z Action, która o dziwo może uchodzić za sprzęt naprawdę porządnej klasy mimo swojej ceny wynoszącej 44,90 zł. I tak, można kupić tańszą lampę, nawet w samym Action. Zwykle taką świecącą zimnym, niemal wręcz niebieskim światłem, która się rozładowuje po kilkudziesięciu minutach. Tu mówimy o sprzęcie zupełnie innej klasy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Lampa Werckmann z Action

Zacznijmy od jasności: jest to 700 lumenów, czyli znacznie więcej, niż typowa latarka, czy dioda w naszym smartfonie. Jest to poziom niemalże oświetlenia domowego, jeśli ktoś lubi jasne światło. Przestrzeń robocza będzie więc sensownie doświetlona. Dodatkowo lampa ta oferuje światło o temperaturze barwowej 4000k. Mowa więc o świetle neutralnym białym, czyli optymalnym do prac technicznych.