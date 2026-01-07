W Action za 44,90 zł. Sobie świecisz czy mi, nie zapyta już nikt
Praca bez oświetlenia to istna droga przez mękę: jest niebezpiecznie, niewygodnie i nieefektywnie.
Byle jakie oświetlenie również nie rozwiązuje problemu. I tu do gry wchodzi lampa Werckmann z Action, która o dziwo może uchodzić za sprzęt naprawdę porządnej klasy mimo swojej ceny wynoszącej 44,90 zł. I tak, można kupić tańszą lampę, nawet w samym Action. Zwykle taką świecącą zimnym, niemal wręcz niebieskim światłem, która się rozładowuje po kilkudziesięciu minutach. Tu mówimy o sprzęcie zupełnie innej klasy.
Lampa Werckmann z Action
Zacznijmy od jasności: jest to 700 lumenów, czyli znacznie więcej, niż typowa latarka, czy dioda w naszym smartfonie. Jest to poziom niemalże oświetlenia domowego, jeśli ktoś lubi jasne światło. Przestrzeń robocza będzie więc sensownie doświetlona. Dodatkowo lampa ta oferuje światło o temperaturze barwowej 4000k. Mowa więc o świetle neutralnym białym, czyli optymalnym do prac technicznych.
To jednak nie koniec. Lampa pobiera 10 W mocy, co jest raczej typową wartością dla produktów ze średniej półki cenowej o tej jasności, a jednocześnie pozwala na 5 godzin ciągłej pracy. Przekłada się to na pojemność wbudowanego akumulatora na poziomie przynajmniej 15 000 mAh, jeśli uwzględnimy wszystkie straty wewnętrzne. A na dodatek jest ona odporna w ramach normy IP54. Może więc pracować nawet na średnim deszczu. Jak widać, jest to sprzęt wyjątkowo kompetentny i jakościowy.