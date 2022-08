Znowu na zdalne? Przyda Ci się Creative Live! Cam Sync V3

Czeka Cię praca zdalna? Porządny webcam to niezbędny element wyposażenia. Creative wprowadził właśnie nowość, która z pewnością spełni wymagania wielu pracujących z domu.

Creative Live! Cam Sync V3 to najnowsza kamera internetowa w ofercie Creative. Została zaprojektowana tak, by spełnić wymagania pracujących w domu i uczących się zdalnie. Ma też potencjał, by zadowolić początkujących streamerów. Jej cena w Polsce to 331 zł.

Creative Live! Cam Sync V3: obraz 2K i dobry mikrofon

Creative Live! Cam Sync V3 została wyposażona w przetwornik obrazu typu CMOS o rozdzielczości QHD (2560 × 1440, 2K, 5 MPix) zdolny do rejestrowania wideo w 30 kl./s, Towarzyszy mu obiektyw z kątem widzenia do 95°. Creative zadbał tu o elastyczność kadru, mamy więc do dyspozycji czterokrotny zoom cyfrowy, obsługiwany przyciskiem na górze kamery.

Dla zapewnienia wysokiej jakości rozmów producent umieścił w urządzeniu dwa dookólne mikrofony typu MEMS, które są wspomagane przez autorskie oprogramowanie SmartComms Kit. Daje ono możliwość tłumienia niechcianych hałasów, zarówno wychodzących, jak i przychodzących. Niesamowicie wygodne jest moim zdaniem automatyczne rozpoznawanie mowy – dzięki temu mikrofon wyciszy się, gdy akurat nic nie mówisz, a włączy się z powrotem, gdy będziesz mieć coś do powiedzenia. Oczywiście korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

W zachowaniu prywatności pomoże wbudowana, fizyczna zaślepka kamery oraz dioda sygnalizująca, gdy kamera będzie w użyciu.

Obsługa kamery jest banalnie prosta. Creative Live! Cam Sync V3 jest kompatybilna z systemami zgodnymi z certyfikatem UVC i wymaga tylko dostępnego portu USB typu A. Od razu po połączeniu będzie działać na Windowsie, ChromeOS, macOS, a także z konsolą Xbox One X/S.

Klips pozwala na montaż na monitorze, ale pod nim znajduje się gwint umożliwiający także montaż na statywie. Kamerę można obrócić o 360° w poziomie i 30° w pionie. Wymiary kamery to 82,4 × 53,4 × 58 mm, waga wynosi 96 g. Kabel ma długość 1,8 metra.

Źródło zdjęć: Creative

Źródło tekstu: Creative