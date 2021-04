Jaki webcam wybrać? Sprawdziłam 6 modeli do biura i dla streamerów

Jaki webcam wybrać? Który będzie lepszy dla streamera, a który do biura? Który obsłuży HDR, Windows Hello, a który ma zasłonę obiektywu? Jeśli zadajesz sobie te pytania, jesteś we właściwym miejscu. Sprawdziłam nie jeden, nie dwa, a 6 kamer internetowych. Ich ceny zaczynają się w okolicy 100 zł, a kończą na tysiącu.

Zacznę od najważniejszego, czyli jakości obrazu i dźwięku. Trzeba bowiem wiedzieć, że każdy z testowanych modeli ma wbudowany mikrofon. Na poniższym filmie możesz zobaczyć, jaki obraz nagrywa każda z nich w typowych, domowych warunkach – czyli takich, w jakich kamery będą używane na co dzień.

Testowane kamery to:

Sprawdziłam je w dzień w warunkach, w jakich biorę udział w spotkaniach online i ze współpracownikami, wieczorem przy świetle sztucznym, tak jak rozmawiam ze znajomymi w wolnym czasie, a także zrobiłam ekstremalną, gamingową „choinkę” z kolorowymi LED-ami. Jeśli webcam poradzi sobie z tym szaleństwem, poradzi sobie ze wszystkim.

W dalszej części możesz dowiedzieć się więcej o każdej z kamer, a na ostatniej stronie artykułu zamieściłam porównanie najważniejszych cech.

