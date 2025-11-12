VIVO Y19s za 399 zł. W tej cenie to najbardziej wypasiony budżetowiec

Jednak w tej promocji wszystko się zmienia. VIVO Y19s możecie kupić za 399 zł, a jego specyfikacja podana przez Media Expert sprawia, że smartfon ten jest wyjątkowy pod niemalże każdym względem. Są jednak również elementy typowe dla tej półki cenowej. Jak na przykład 6,68-calowy ekran HD+ o odświeżaniu 90 Hz, procesor Unisoc T612, czy 50 Mpix aparat wspierany przez jedno oczko o rozdzielczości 0,08 Mpix.

Dalsza część tekstu pod wideo

VIVO Y19s

Cała reszta specyfikacji wypada jednak fenomenalnie. I tak mamy tu baterię 5100 mAh, którą naładujemy z mocą 44 W, co jest wynikiem fenomenalnym jak na tę półkę cenową. Dodatkowo znajdziemy tu NFC, oraz 6 GB RAM. Pliki zmieścimy na 128 GB pamięci wbudowanej, co również nie jest aż tak oczywiste za 399 zł. A wszystko to zwieńczone wisienką na torcie w postaci odporności na wodę i kurz w ramach normy IP64.