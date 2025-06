Koniec bałaganu z USB. Wchodzą nowe zasady

Połapanie się we wszystkich wersjach i standardach USB jest trudne nawet dla kogoś, kto stale śledzi technologiczne nowinki, nie mówiąc już o osobach, które aż tak tym światem się nie interesują. Czasem nawet nie wiadomo, do którego portu najlepiej podłączyć dane urządzenie. Microsoft chce ten problem rozwiązać, przynajmniej częściowo.

Koniec bałaganu z USB-C

Firma z Redmond oficjalnie przyznała, że porty USB-C to jeden wielki bałagan. Jedne przesyłają dane, inne służą do ładowania, a jeszcze kolejne pozwalają na przesyłanie obrazu. Użytkownicy często sami muszą się zorientować, które złącze, do czego służy. Microsoft zamierza to zmienić.