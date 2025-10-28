x-kom znów wyprzedaje za pół ceny. Po prostu muszę to mieć

A także właściciele MacBooków Air, do których sam należę. W mojej pracy poza klepaniem w klawiaturę z nadzieją, że wyjdą mi mniej/więcej sensowne zdania, ważna jest także warstwa wizualna. A dokładniej robienie zdjęć do testów sprzętów, lub części z tych, które są miniaturkami artykułów. Te rzecz jasna najlepiej robić aparatem. I tu pojawia się problem: mój laptop nie ma slotu kary SD, ani nawet microSD. Dlatego koniecznie muszę kupić odpowiedni czytnik. Tak się natomiast składa, że w sklepie x-kom można nabyć Unitek Y-9313D za połowę ceny, czyli 49,99 zł.

Unitek Y-9313D

Jest to czytnik, który oferuje złącze USB-A, jak i USB-C. Dzięki temu odpada kolejny problem applowca, czyli konieczność zakupu przejściówki USB-A/USB-C. Sam czytnik działa zgodnie z interfejsem USB 3.2 Gen. 1, co ma zapewniać transfery do 5 Gbps. Oczywiście o ile zastosowana karta pamięci na to pozwoli. Jeśli zaś chodzi o same karty, to czytnik ten pozwoli podłączyć do komputera nośniki microSD (i to bez adaptera), SD, CompactFlash, oraz RS-MMC. A wszystko to za jedyne 49,99 zł.