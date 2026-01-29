Prawdziwa perełka dla kierowców czeka w Lidlu. Na zimę i pod namiot
Zima to ciężki czas dla kierowców i akumulatorów ich aut. Jednak ten gadżet przyda się kierowcom o każdej porze roku, a można go dziś kupić w internetowym sklepie Lidla znacznie taniej.
Mowa tu o urządzeniu oznaczonym jako UMAP 12000 C4. Pozornie jest to zwykły, mobilny powerbank rozruchowy do auta. Jednak biorąc pod uwagę jego cenę i stosowane w nim technologie mamy do czynienia z urządzeniem o naprawdę dużych możliwościach, które dodatkowo jest także bardzo trwałe.
UMAP 12000 C4
Zacznijmy od funkcji podstawowej, czyli rozruchu auta. Wystarczy podpiąć klemy do akumulatora w myśl zasady: czerwone do czerwonego, czarne do czarnego, przekręcić kluczyk, a po tym, jak auto odpalić, to odpiąć urządzenie. Nie zabrakło też wbudowanej latarki, co po zmroku ułatwi ten proces. Ot, taki standard. Warto jednak pamiętać, że poradzi sobie z benzyną o pojemności do 3 litrów i dieslem do 2 litrów.
Wiadomo: są też porty USB: 2 USB-C i 1 USB-A. To również standard, w końcu dodanie prostej przetwornicy, która umożliwia naładowanie smartfonu, nie jest niczym, czego byśmy się tu nie spodziewali. To jednak wciąż nie jest koniec. Otóż nie znajdziemy tu klasycznego akumulatora litowo-jonowego, a LiFePo4. Czyli znacznie bezpieczniejsze i trwalsze rozwiązanie. Rzecz jasna ma także wady, jak mniejsza gęstość energii w porównaniu do akumulatorów litowo-jonowych, co oznacza większe wymiary i wagę. Jednak w przypadku urządzenia rozruchowego to nie jest aż taki problem.
Zaletą jest natomiast obecność dedykowanego portu 12 V z przejściówką na gniazdo samochodowe. Dzięki temu latem, podczas wyjazdów pod namiot powerbank ten będzie mógł zasilać lodówkę turystyczną, prysznic zanurzeniowy, czy koc elektryczny. A wszystko to w promocyjnej cenie 149 zł. Warto wspomnieć o jeszcze jednym: o pojemności. Ta wynosi 38,4 Wh. Przelicznik na standardowe mAh nie ma tu sensu, ponieważ LiFePo4 operuje na napięciu 3,2 V, a nie 3,7 V, jak baterie litowo-jonowe. Tym samym pojemności wyrażane w ten sposób są nieporównywalne ze sobą.