Prawdziwa perełka dla kierowców czeka w Lidlu. Na zimę i pod namiot

Mowa tu o urządzeniu oznaczonym jako UMAP 12000 C4. Pozornie jest to zwykły, mobilny powerbank rozruchowy do auta. Jednak biorąc pod uwagę jego cenę i stosowane w nim technologie mamy do czynienia z urządzeniem o naprawdę dużych możliwościach, które dodatkowo jest także bardzo trwałe.

UMAP 12000 C4

Zacznijmy od funkcji podstawowej, czyli rozruchu auta. Wystarczy podpiąć klemy do akumulatora w myśl zasady: czerwone do czerwonego, czarne do czarnego, przekręcić kluczyk, a po tym, jak auto odpalić, to odpiąć urządzenie. Nie zabrakło też wbudowanej latarki, co po zmroku ułatwi ten proces. Ot, taki standard. Warto jednak pamiętać, że poradzi sobie z benzyną o pojemności do 3 litrów i dieslem do 2 litrów.

Wiadomo: są też porty USB: 2 USB-C i 1 USB-A. To również standard, w końcu dodanie prostej przetwornicy, która umożliwia naładowanie smartfonu, nie jest niczym, czego byśmy się tu nie spodziewali. To jednak wciąż nie jest koniec. Otóż nie znajdziemy tu klasycznego akumulatora litowo-jonowego, a LiFePo4. Czyli znacznie bezpieczniejsze i trwalsze rozwiązanie. Rzecz jasna ma także wady, jak mniejsza gęstość energii w porównaniu do akumulatorów litowo-jonowych, co oznacza większe wymiary i wagę. Jednak w przypadku urządzenia rozruchowego to nie jest aż taki problem.