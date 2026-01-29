Fintech

ING Bank Śląski: w weekend nie skorzystamy z jednej usługi i to przez 10h

ING Bank Śląski właśnie poinformował swoich klientów na stronie internetowej z komunikatami, że w najbliższy weekend, nie wszystko w Moim ING zadziała, jak należy. Bank zaplanował prace związane z jedną usługą.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:16
0
ING Bank Śląski zapowiada małe utrudnienia w najbliższą sobotę

ING Bank Śląski zapowiedział właśnie niedostępność usługi Makler w Moim ING, w ostatnią sobotę stycznia. Usługa nie zadziała aż przez 10 godzin w ciągu dnia, zatem warto wiedzieć o tej niedogodności z wyprzedzeniem i nie planować żadnych aktywności z nią związanych w trakcie przeprowadzanej przerwy.

Niedostępność Maklera od 8:00 do 18:00

W sobotę 31 stycznia, od godziny 8:00 do 18:00, moduł Makler w Moim ING będzie niedostępny. W tym czasie będziemy prowadzić prace technologiczno-serwisowe.

informuje ING Bank Śląski. 

Prace serwisowe banków to absolutnie coś normalnego. Banki przyzwyczaiły nas, że większość z nich przeprowadzają podczas weekendów, po to, aby jak najmniej przeszkadzały klientom. Wszystkie mają służyć jednemu - podniesieniu komfortu użytkowania z danej usługi oraz poprawie bezpieczeństwa naszych środków. 

Moduł Makler w Moim ING - do czego służy?

Wystarczy po zalogowaniu do Mojego ING, wybrać Giełdę i przejść do Maklera. Umożliwia on zarządzanie finansami w wygodny i szybki sposób. Moduł ten służy do obsługi inwestycji giełdowych, które klient banku ING ma w tym samym miejscu, w którym kontroluje cały swój finansowy ekosystem. Dzięki niemu, w kilka sekund przelejemy pieniądze między swoim kontem bankowym a kontem maklerskim.

Warto śledzić na bieżąco komunikaty banku. O wszelkich utrudnieniach i niedostępnościach, informuje on na swojej stronie internetowej.

