Sklep usunął RAM z komputerów na ekspozycji. To zbyt łakomy kąsek

Proceder ten został zauważony przez użytkownika subreddita pcmasterrace podpisującego się jako accent2012. Zauważył on podczas zakupów w sklepie Costco, że komputery gamingowe na wystawie są pozbawione modułów RAM. Skąd jednak przekonanie, że brakuje ich z powodu kradzieży, a nie niedoborów pamięci na rynku? To akurat bardzo proste.

Kradzieże RAM w sklepach? To możliwe

Przemawiają za tym dwa argumenty. Otóż podczas kryzysów związanych z kartami graficznymi spowodowanych wydobywaniem kryptowalut w sklepach wielkopowierzchniowych, czyli takich, jak Costco, na potęgę ginęły karty graficzne.

Drugim argumentem są zaś atrapy RAM, które wyglądają jak pamięci, obsługują podświetlenie i wizualnie są nie do odróżnienia od prawdziwych kości pamięci, jednak nie mają żadnych modułów za pamięć odpowiedzialnych. W sytuacji niedoborów można je montować na wystawie, przez co komputer wygląda na kompletny, a nie ma drogocennego elementu.