Szczecin: Wysadzili sklep w powietrze, by ukraść pada

Mężczyźni w wieku 33 i 44 lat wpadli do szczecińskiego RTV Euro AGD. Zamiast pieniędzy mieli chytry plan i "rozrywkowe ładunki wybuchowe".

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 13:29
Kradzież na 119 zł, zapłacą za zniszczenie mienia na minimum 50 tys. zł

Dwaj geniusze zbrodni pojawili się w sklepie RTV Euro AGD w przeddzień Sylwestra około godziny 21:00 (monitoring wskazuje na 19:00, ale być może czas był źle ustawiony). Chociaż motywy nie były do końca jasne, przynajmniej jeden z nich ewidentnie zamierzał "grać w grę", ale Sylwester został im zepsuty, bo zostali zatrzymani dzień później, czyli właśnie 31 grudnia.

Jeden z mężczyzn odpalił w sklepie fajerwerki, by następnie drugi mógł zabrać ze sklepu kontroler do gier przy nieuwadze pracowników ochrony. Po zdarzeniu sprawcy odjechali zadowoleni z siebie samochodem.

Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, jednak przestępcy usłyszeli i tak zarzuty kradzieży zuchwałej, zniszczenia mienia o wartości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych oraz narażenia innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Dozór policyjny i zakaz zbliżania się... do sklepu

Prokurator po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zastosował wobec podejrzanych policyjny dozór, zakaz zbliżania się do sklepu oraz zakaz opuszczania kraju. W sprawie prowadzone jest śledztwo. Jak ustalono, jeden ze sprawców,  44-latek był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu.

 

Zródła zdjęć: ZKS KMP, Lech Okoń / Telepolis.pl, wł
Źródła tekstu: ZKS KMP, oprac. wł