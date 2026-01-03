Szczecin: Wysadzili sklep w powietrze, by ukraść pada

Kradzież na 119 zł, zapłacą za zniszczenie mienia na minimum 50 tys. zł

Dwaj geniusze zbrodni pojawili się w sklepie RTV Euro AGD w przeddzień Sylwestra około godziny 21:00 (monitoring wskazuje na 19:00, ale być może czas był źle ustawiony). Chociaż motywy nie były do końca jasne, przynajmniej jeden z nich ewidentnie zamierzał "grać w grę", ale Sylwester został im zepsuty, bo zostali zatrzymani dzień później, czyli właśnie 31 grudnia.

Jeden z mężczyzn odpalił w sklepie fajerwerki, by następnie drugi mógł zabrać ze sklepu kontroler do gier przy nieuwadze pracowników ochrony. Po zdarzeniu sprawcy odjechali zadowoleni z siebie samochodem.

Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, jednak przestępcy usłyszeli i tak zarzuty kradzieży zuchwałej, zniszczenia mienia o wartości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych oraz narażenia innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Dozór policyjny i zakaz zbliżania się... do sklepu