Ulefone z nowym pancerniakiem. Fantastyczny pomysł dla aktywnych

Chińscy producenci pancerniaków ścigają się już nie tylko na czołgowe obudowy, przekątne ekranów, wielkości pamięci czy pojemność akumulatorów, ale też na nietypowe dodatki. I nie chodzi już nawet o takie oczywistości jak aparat termowizyjny czy noktowizor. Już nikogo nie dziwią też wzmocnione telefony z dodatkowym ekranem na pleckach, z lampą kempingową czy projektorem multimedialnym. Ostatni krzyk pancerniakowej mody to konstrukcje modułowe, gdzie dotąd brylował Oukitel.

Dalsza część tekstu pod wideo

Teraz w jego ślady idzie Ulefone, który zapowiada nowy model RugOne Xsnap 7 Pro. To też telefon o modułowej konstrukcji, ale inny niż pokazał Oukitel.

RugOne Xsnap 7 Pro z kamerą sportową

Według zapowiedzi Ulefone’a RugOne Xsnap 7 Pro to pierwszy na świecie pancerny smartfon zintegrowany z odczepianą, magnetyczną kamerą sportową.

Konstrukcja tego modułu czerpie z rozwiązań znanych z serii aparatów Insta360 GO. Jest to miniaturowa i całkowicie niezależna kamera o wielkości kciuka. Kamerka chowana jest w telefonie w okolicach wyspy aparatów, a dzięki specjalnym mocowaniom można ją będzie przyczepić na przykład do kasku czy ubrania, co pozwoli na nagrywanie wideo z perspektywy pierwszej osoby – bez angażowania rąk, nawet w trudnych warunkach terenowych. W tym pomysłowym układzie smartfon pełni funkcję stacji dokującej, zapewniając bezpieczne ładowanie kamery, podgląd kadru na żywo oraz pełne sterowanie nagrywaniem.

Poza modułem wideo nadchodzący Xsnap 7 Pro zaoferuje użytkownikom obiecujące podzespoły. Smartfon zostanie wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 1.5K, z odświeżaniem obraz na poziomie 120 Hz.

Długi czas pracy z dala od gniazdka zapewni spory akumulator o pojemności 9000 mAh, działający również jako magazyn energii dla zewnętrznej kamery. W specyfikacji modelu Xsnap 7 Pro ma się także znaleźć aparat główny 50 Mpix z OIS oraz aparat noktowizyjny 64 Mpix, pozwalający na rejestrowanie obrazu w całkowitych ciemnościach.