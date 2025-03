Ulefone Armor 30 Pro: pancerny potwór za sensowne pieniądze

Nowy pancerniak trafi do pełnej sprzedaży 17 marca , na początek w sklepie AliExpress. Zapowiadana cena na start to 379,99 USD, czyli około 1475 zł. W zamówieniach do Polski smartfon może być nieco droższy, jednak wciąż warto się nim zainteresować.

A co znajduje się we wnętrzu tego potwora? Moc do pracy dostarcza układ Dimensity 7300X (4 nm, CPU 2,5 GHz) z wbudowanym modemem 5G oraz funkcjami AI. Do tego otrzymujemy 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej.