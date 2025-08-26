Ulefone w Polsce. Cztery nowe pancerniaki wchodzą do sprzedaży
Ulefone wprowadza do Polski cztery nowe smartfony ze swojej wytrzymałej serii Armor. To urządzenia dla tych, którzy wymagają od telefonu więcej niż zwykłej codziennej pracy.
Cztery nowe modele Armor
Na polskim rynku zadebiutowały smartfony: Ulefone Armor 29 Ultra 5G, Ulefone Armor 33 Pro 5G, Ulefone Armor X16 oraz Ulefone Armor X16 Pro 5G. Producent podkreśla, że każdy z nich został zaprojektowany z myślą o ekstremalnych warunkach – od górskich szlaków po pracę w trudnym terenie.
Ulefone Armor 29 Ultra 5G – flagowy pancerniak
Najmocniejszym debiutantem jest Ulefone Armor 29 Ultra 5G. Telefon napędza układ MediaTek Dimensity 9300+ z grafiką Immortalis-G720, wspierany przez 16 GB RAM-u i aż 1 TB pamięci masowej UFS 4.0. Wyświetlacz AMOLED 6,67" odświeża obraz w 120 Hz i świeci z jasnością do 2200 nitów. Z tyłu znalazł się dodatkowy ekran 1,04″ do podglądu zegara.
Na uwagę zasługuje bateria – 21200 mAh z ładowaniem 120 W. Według producenta pozwala ona na tydzień pracy bez ładowarki. Aparaty? Główny 50 Mpix Sony IMX989, dodatkowy aparat 64 Mpix z noktowizją NightElf 3.0 i ultraszerokokątny 50 Mpix z makro. Smartfon ma certyfikaty IP68, IP69K i MIL-STD-810H, a do tego latarkę LED 1000 lm z trybem ostrzegawczym.
Ulefone Armor 33 Pro 5G – dwa ekrany i bateria gigant
Ulefone Armor 33 Pro 5G to średniopułkowy model, który wyróżnia się dwoma ekranami: głównym 6,95" FullHD+ 120 Hz i dodatkowym 3,4" z tyłu. W środku pracuje MediaTek Dimensity 7300X, 16 GB RAM-u i 512 GB pamięci masowej (z opcją rozszerzenia do 2 TB).
Prawdziwą gwiazdą jest bateria 25500 mAh, obsługująca ładowanie 66 W i zwrotne 10 W. Telefon ma też trzy aparaty z tyłu (50 Mpix + 64 Mpix noktowizja + 50 Mpix ultraszeroki/makro), głośnik 118 dB i podświetlenie Infinite Halo 2.0. Oczywiście spełnia normy IP68, IP69K i MIL-STD-810H.
Ulefone Armor X16 – tani, ale twardy
Ulefone Armor X16 to najtańsza propozycja z serii. Telefon ma ekran IPS 6,56" 90 Hz, procesor MediaTek Helio G91, 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci na dane (rozszerzalnej do 2 TB). Bateria 10360 mAh obsługuje ładowanie 33 W i działa także jako powerbank.
Smartfon otrzymał trzy aparaty – główny 48 Mpix, dodatkowy 20 Mpix z noktowizją i makro 2 Mpix. Ma certyfikaty IP68/IP69K i MIL-STD-810H. Dostępny w kolorach Sand Dune i Wasteland Shadow.
Ulefone Armor X16 Pro 5G – ulepszona wersja budżetowca
Ulefone Model X16 Pro 5G to rozwinięcie podstawowego X16. Dostał procesor MediaTek Dimensity 6300, 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej. Ekran 6,56" IPS odświeża obraz w 120 Hz, a bateria 10360 mAh obsługuje ładowanie 33 W. Aparaty to główny 64 Mpix (Sony IMX682), noktowizyjny 25 Mpix i makro 2 Mpix.
Smartfon działa pod kontrolą Androida 15, oferuje Google Gemini i Widevine L1 do streamingu w najlepszej jakości.
Dostępność i cena
Nowe urządzenia są dostępne aktualnie wyłącznie w oficjalnym sklepie Ulefone na Allegro, a już niebawem zawitają również do oferty innych sklepów. Ceny wyglądają tak:
- Ulefone Armor 29 Ultra 5G – 4349 zł,
- Ulefone Armor 33 Pro 5G – 2249 zł,
- Ulefone Armor X16 – 849 zł,
- Ulefone Armor X16 Pro 5G – 1199 zł.