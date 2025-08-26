Ulefone w Polsce. Cztery nowe pancerniaki wchodzą do sprzedaży

Cztery nowe modele Armor

Na polskim rynku zadebiutowały smartfony: Ulefone Armor 29 Ultra 5G, Ulefone Armor 33 Pro 5G, Ulefone Armor X16 oraz Ulefone Armor X16 Pro 5G. Producent podkreśla, że każdy z nich został zaprojektowany z myślą o ekstremalnych warunkach – od górskich szlaków po pracę w trudnym terenie.

Ulefone Armor 29 Ultra 5G – flagowy pancerniak

Najmocniejszym debiutantem jest Ulefone Armor 29 Ultra 5G. Telefon napędza układ MediaTek Dimensity 9300+ z grafiką Immortalis-G720, wspierany przez 16 GB RAM-u i aż 1 TB pamięci masowej UFS 4.0. Wyświetlacz AMOLED 6,67" odświeża obraz w 120 Hz i świeci z jasnością do 2200 nitów. Z tyłu znalazł się dodatkowy ekran 1,04″ do podglądu zegara.

Na uwagę zasługuje bateria – 21200 mAh z ładowaniem 120 W. Według producenta pozwala ona na tydzień pracy bez ładowarki. Aparaty? Główny 50 Mpix Sony IMX989, dodatkowy aparat 64 Mpix z noktowizją NightElf 3.0 i ultraszerokokątny 50 Mpix z makro. Smartfon ma certyfikaty IP68, IP69K i MIL-STD-810H, a do tego latarkę LED 1000 lm z trybem ostrzegawczym.

Ulefone Armor 33 Pro 5G – dwa ekrany i bateria gigant

Ulefone Armor 33 Pro 5G to średniopułkowy model, który wyróżnia się dwoma ekranami: głównym 6,95" FullHD+ 120 Hz i dodatkowym 3,4" z tyłu. W środku pracuje MediaTek Dimensity 7300X, 16 GB RAM-u i 512 GB pamięci masowej (z opcją rozszerzenia do 2 TB).

Prawdziwą gwiazdą jest bateria 25500 mAh, obsługująca ładowanie 66 W i zwrotne 10 W. Telefon ma też trzy aparaty z tyłu (50 Mpix + 64 Mpix noktowizja + 50 Mpix ultraszeroki/makro), głośnik 118 dB i podświetlenie Infinite Halo 2.0. Oczywiście spełnia normy IP68, IP69K i MIL-STD-810H.

Ulefone Armor X16 – tani, ale twardy

Ulefone Armor X16 to najtańsza propozycja z serii. Telefon ma ekran IPS 6,56" 90 Hz, procesor MediaTek Helio G91, 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci na dane (rozszerzalnej do 2 TB). Bateria 10360 mAh obsługuje ładowanie 33 W i działa także jako powerbank.

Smartfon otrzymał trzy aparaty – główny 48 Mpix, dodatkowy 20 Mpix z noktowizją i makro 2 Mpix. Ma certyfikaty IP68/IP69K i MIL-STD-810H. Dostępny w kolorach Sand Dune i Wasteland Shadow.

Ulefone Armor X16 Pro 5G – ulepszona wersja budżetowca

Ulefone Model X16 Pro 5G to rozwinięcie podstawowego X16. Dostał procesor MediaTek Dimensity 6300, 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej. Ekran 6,56" IPS odświeża obraz w 120 Hz, a bateria 10360 mAh obsługuje ładowanie 33 W. Aparaty to główny 64 Mpix (Sony IMX682), noktowizyjny 25 Mpix i makro 2 Mpix.

Smartfon działa pod kontrolą Androida 15, oferuje Google Gemini i Widevine L1 do streamingu w najlepszej jakości.

Dostępność i cena

Nowe urządzenia są dostępne aktualnie wyłącznie w oficjalnym sklepie Ulefone na Allegro, a już niebawem zawitają również do oferty innych sklepów. Ceny wyglądają tak: