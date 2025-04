Tylko dziś! Ten futurystyczny zegarek od Google może być Twój aż 300 zł taniej

Mamy więc flagowego smartwatcha od Google. Jego obły, futurystyczny i minimalistyczny wygląd bardzo się wyróżnia na tle konkurencji. Mimo to podobnie jak flagowe zegarki od Samsunga i Apple jest on naszpikowany czujnikami. Nie tylko śledzi on nasze zdrowie i postępy w sporcie, ale ma także bardzo dużo do powiedzenia na temat naszego otoczenia. A wszystko to w wyjątkowej promocji za 1399 złotych.