Koniec z trybem samolotowym. Zmiana, którą docenisz
Koniec z koniecznością włączania trybu samolotowego. Popularne linie lotnicze zapowiadają zmiany.
Nie ma dowodów na to, że włączony telefon może w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie urządzeń na pokładzie samolotu. Pomimo tego wiele linii lotniczych wymaga od pasażerów, aby wyłączyli swoje smartfony lub przełączyli je w tryb samolotowy. Jedna z nich właśnie zapowiedziała zmiany.
Koniec trybu samolotowego
Tanie linie lotnicze Wizz Air zapowiedziały, że od 2027 roku pasażerowie nie będą już musieli korzystać z trybu samolotowego w trakcie lotu. Nie będzie też wymogu wyłączania telefonu. Z tego będzie można korzystać na każdej trasie i na każdym etapie lotu. Co więcej, linie zapewnią użytkownikom dostęp do Internetu.
Na tym polu Wizz Air będzie współpracować z firmą Starlink, która zapewnia dostęp do internetu satelitarnego. Anteny mają znaleźć się na wyposażeniu każdego samolotu. Dzięki temu pasażerowie mają mieć dostęp do szybkiego i stabilnego połączenia. W trakcie lotu będą mogli pracować, odpisywać na e-maila, czy nawet oglądać filmy na platformach streamingowych.
Przez lata wysokiej jakości łączność na pokładzie była traktowana jako luksusowy dodatek dostępny wyłącznie dla pasażerów z biletami klasy premium. Wizz Air zmienia tę sytuację, wybierając firmę Starlink, aby wprowadzić najbardziej zaawansowane rozwiązania w zakresie łączności lotniczej do segmentu tanich linii lotniczych.