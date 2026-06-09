Koniec z trybem samolotowym. Zmiana, którą docenisz

Nie ma dowodów na to, że włączony telefon może w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie urządzeń na pokładzie samolotu. Pomimo tego wiele linii lotniczych wymaga od pasażerów, aby wyłączyli swoje smartfony lub przełączyli je w tryb samolotowy. Jedna z nich właśnie zapowiedziała zmiany.

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Koniec trybu samolotowego

Tanie linie lotnicze Wizz Air zapowiedziały, że od 2027 roku pasażerowie nie będą już musieli korzystać z trybu samolotowego w trakcie lotu. Nie będzie też wymogu wyłączania telefonu. Z tego będzie można korzystać na każdej trasie i na każdym etapie lotu. Co więcej, linie zapewnią użytkownikom dostęp do Internetu.

Na tym polu Wizz Air będzie współpracować z firmą Starlink, która zapewnia dostęp do internetu satelitarnego. Anteny mają znaleźć się na wyposażeniu każdego samolotu. Dzięki temu pasażerowie mają mieć dostęp do szybkiego i stabilnego połączenia. W trakcie lotu będą mogli pracować, odpisywać na e-maila, czy nawet oglądać filmy na platformach streamingowych.