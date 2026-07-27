Pogromca słabego Wi-Fi na wakacjach. TP-Link debiutuje z nowym routerem

Router TP-Link TL-WR1512X pozwala stworzyć własną sieć na bazie dostępnego połączenia kablowego, publicznej sieci Wi-Fi, tetheringu ze smartfonu lub modemu USB, także z wykorzystaniem VPN.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na pokładzie Wi-Fi 6, gigabitowy port LAN i USB 3.0

TL-WR1512X obsługuje dwupasmowe Wi-Fi 6 AX1500, oferując prędkość do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. TP-Link przekonuje, że taka konfiguracja pozwala dopasować połączenie do różnych aktywności – od wideokonferencji i pracy w chmurze, przez streaming, po pobieranie plików i codzienne korzystanie z Internetu.

Dwie zewnętrzne anteny wspierają stabilność połączenia, a kontrola przepustowości i funkcja QoS pomagają lepiej zarządzać ruchem w sieci, szczególnie wtedy, gdy z jednego połączenia korzysta kilka urządzeń jednocześnie – router może obsłużyć nawet 60 urządzeń w tym samym czasie.

TL-WR1512X ma niewielkie wymiary (ok. 119 × 90 × 34 mm) oraz masę 187 g, dzięki czemu bez problemu zmieści się w torbie, plecaku, a nawet kieszeni. Na obudowie umieszczono pełen zestaw interfejsów: gigabitowy port WAN/LAN, gigabitowy port LAN oraz szybki port USB 3.0 przeznaczony do tetheringu ze smartfonu, podłączenia modemu komórkowego lub udostępniania pamięci masowej. Port USB-C umożliwia podłączenie go do standardowej ładowarki od smartfonu, portu USB w laptopie, a w terenie bezpośrednio do powerbanku.

Router oferuje wszechstronne tryby pracy (Router, Tethering USB, Modem USB 3G/4G/5G, Hotspot, Punkt dostępowy, Wzmacniacz sygnału i Klient), pozwalając idealnie dopasować sposób działania do warunków zastanych w podróży.

Zarządzanie urządzeniem wspiera aplikacja TP-Link Tether, dostępna na systemy Android i iOS, a szybka konfiguracja może odbywać się także przez interfejs webowy.

TL-WR1512X oferuje funkcje bezpieczeństwa istotne podczas korzystania z sieci publicznych i współdzielonych jak OpenVPN, WireGuard, PPTP i L2TP. Standard WPA3 pomaga chronić prywatną sieć bezprzewodową.