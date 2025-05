To wyjątkowe grające pudło może być Wasze za jedyne 89 zł

MEDIA-TECH Boombox, bo o nim mowa, to dość kanciaste urządzenie. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ jego obudowa wykonana została z drewna. Oferuje on 15-watowy przetwornik, oraz akumulator, który pozwala na do 6 godzin słuchania muzyki. W połączeniu ceną 89 zł mamy tu obraz dość typowego głośnika Bluetooth. Sęk w tym, że to dopiero początek.