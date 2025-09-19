Sprzęt

To budżetowiec ostateczny. Płacisz 599 zł i zapominasz o flagowcach

Czasy, w których nawet smartfon za 1000 zł wiązał się z olbrzymimi kompromisami mamy już za sobą. Jednak tak mocny smartfon za 599 zł to wciąż nie lada okazja.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
12:09
I przez mocny rozumiem nie tylko czystą moc procesora, chociaż i tej tu nie brakuje. Motorola Moto G54 Power 5G, bo o niej mowa, to smartfon kompletny, który kosztuje mało, a może bardzo dużo. Tak naprawdę tym, co go odróżnia od flagowców, jest tylko aparat i ekran IPS.

Co wcale nie oznacza, że jest to zły ekran. Mamy tu 6,5-calowy panel o rozdzielczość Full HD+, który pracuje z częstotliwością 120 Hz. Sercem urządzenia jest układ 5G MediaTek Dimensity 7020, którego wspiera 8 GB RAM i 256 GB pamięci na dane. Te przydadzą się, chociażby do zdjęć, które zrobimy 50 Mpix przetwornikiem z optyczną stabilizacją obrazu. 

Nie brakuje tu także NFC, radia FM, ani złącza Jack 3,5 mm. Natomiast bateria 6000 mAh z szybkim ładowaniem do 33 W zapewni długi czas pracy na jednym ładowaniu. A to wszystko za jedyne 599 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Motorola smartfony Motorola Moto G54 Power 5G
Zródła zdjęć: Motorola