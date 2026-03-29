Szukasz gamingowego smartwatcha? No to znalazłeś i to w dużej promocji

Smartwatche kojarzą nam się raczej z urządzeniami dla aktywnych. I tak też jest w tym przypadku. Mamy tu pomiar tętna, licznik kroków, wyświetlanie godziny i... Tetrisa. Za pomocą koronki zegarka możemy układać klocki w każdej sytuacji. Możemy to robić, stojąc w kolejce, będąc pod prysznicem, w nocy, w pracy, czy w szkole. Dzięki temu, że zegarek jest wodoodporny w ramach normy IP67 możemy nawet iść na basen, zanurkować i układać klocki pod wodą, bo czemu by nie?

Dalsza część tekstu pod wideo

Tetris My Play Watch

Motyw Tetrisa jest także na pudełku, obydwu paskach, które są w zestawie i na tarczach zegara, które możemy ustawić. Czy ten sprzęt ma jakieś wady? Właściwie to dwie: po pierwsze ekran LCD. OLED z ciemnym motywem sprawdziłby się o wiele lepiej. Drugą jest natomiast to, że nie do końca smart jest ten zegarek. Ot, nie łączy się on wcale z naszym smartfonem. Nie wyświetli więc powiadomień ani nie zgra naszej aktywności do apki mierzącej nasz stan zdrowia.