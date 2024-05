Do Tesli CyberTruck Elon Musk proponuje... CyberMłotek

Myślisz o zakupie samochodu Tesla CyberTruck? Do kompletu przyda Ci się porządny młot do klepania karoserii. Elon Musk właśnie ruszył ze sprzedażą takiego.

Jakieś dwa miesiące temu pojawiło się zgłoszenie patentowe sugerujące, że Tesla pracuje nad nowym produktem o nazwie CyberHammer. Co tym razem wymyślił Elon Musk i podlegli mu ludzie? Tak, dobrze myślicie. To specjalny młot kowalski, którym każdy może wyklepać wgniecenia w swoim kanciastym CyberTrucku.

Gotowy czy nie, to czas młota. Nasz limitowany CyberHammer, teraz dostępny dla szerszej publiczności, upamiętnia premierę CyberTrucka, gdy Franz użył młota do pokazania wytrzymałości egzoszkieletu pojazdu, wykonanego ze stali nierdzewnej. Zaprojektowany przez Tesla Design Studio i wykonany ze stali, CyberHammer ma laserowo wygrawerowany podpis Franza na obuchu, co czyni ten element naprawdę kolekcjonerskim.

– czytamy w opisie młotka na stronie Tesli

Zbudowano tylko 800 młotków, dołączając do każdego z nich certyfikat autentyczności. Narzędzie to można było zdobyć jako nagrodę w programie poleceń lub kupując je za 700 dolarów, czyli równowartość około 2800 zł, w sklepie na stronie shop.tesla.com. W chwili pisania tych słów, młotek nie jest dostępny do kupienia – widnieje przy nim opis "out of stock" (brak na stanie).

Młoty Tesla CyberHammer pojawiły się w serwisie eBay. Tu jednak ceny są znacznie wyższe, sięgające nawet 5500 dolarów, czyli niemal 22 tysiące złotych.

A jak wytrzymała jest Tesla CyberHammer? Producent tego nie podaje, ale jednocześnie przestrzega, by nie uderzać tym młotem w twarde powierzchnie. Młot przeznaczony jest do użytku wystawowego lub na przykład jako pomoc do ćwiczeń siłowych.

Zobacz: Samochody Tesla Cybertruck już rdzewieją. Wystarczą opady deszczu

Zobacz: Tesla zabiera klientom samochody. Przez swój własny błąd

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com, Tesla

Źródło tekstu: Tesla, Carscoops