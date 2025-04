Tęsknisz za grami w bardzo starym stylu? Ta konsola kosztuje tylko 59,99 zł i przywraca wspomnienia

MY ARCADE DGUN-3925 to prawdziwie kieszonkowa konsola do gier. Na jej pokładzie znajdziemy aż 160 tytułów, które powstały z myślą specjalnie o niej. Są tu platformówki, wyścigi, gry akcji, oraz łamigłówki stylizowane na produkcje ze starych automatów. A to wszystko za 59,99 złotych.