Ten sprzęt to nowy poziom luksusu. Niesamowity design

Firma Bang & Olufsen wprowadza unikatowy rodzaj sprzętu audio. Wyróżnia się zarówno funkcjonalnością, jak i wyglądem, ale i jest nieziemsko drogi - a na dodatek powstanie jedynie 25 sztuk.

Soundbar który zadziwia wyglądem, możliwościami i... ceną

Nowy soundbar Bang & Olufsen nazywa się Beosound Premiere. Sprzęt jest złożony z 10 głośników, a każdy ma własny wzmacniacz. Soundbar używa firmowej technologii Wide Stage Technology, czyli zaawansowanego systemu przetwarzaniu audio, który sprawia jakby dźwięk wydobywał się z dedykowanych głośników. W centralnej części belki dźwiękowej znajduje się okrągły głośnik ustawiony ku górze, który zwraca swoim wzornictwem uwagę. Co ciekawe, ma on 1925 perforacji (ukłon w stronę roku założenia firmy). Soundbar można połączyć z dedykowanymi kolumnami Bang & Olufsen celem stworzenia zestawu 7.1.4 z obsługą Dolby Atmos.

Producent określa Beosound Premiere mianem „trójwymiarowej rzeźby”, która ma odzwierciedlać generowany przez nią trójwymiarowy dźwięk. Obudowa wykonana jest z precyzyjnie frezowanego aluminium, a całość podkreśla efektowne podświetlenie – aż 90 diod LED tworzy subtelną, eteryczną poświatę, szczególnie atrakcyjną w przyciemnionych pomieszczeniach.

Soundbar dostępny będzie w wykończeniach: Natural Aluminium, Gold Tone oraz Black Anthracite. Dla najbardziej wymagających przygotowano limitowaną wersję Haute Edition, wyróżniającą się unikalnym wzorem frezowanym przez ponad 17 godzin. Powstanie jedynie 25 egzemplarzy tej edycji na całym świecie.