Sprzęt

Rewolucja w telewizorach staje się faktem. Wchodzi nowy standard

Coraz więcej producentów telewizorów decyduje się na skorzystanie z nowego standardu, który ma zrewolucjonizować jakość obrazu.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:17
0
Mowa o Dolby Vision 2, które zadebiutuje między innymi w telewizorach Hisense, Philipsa i TCL na 2026 rok. Standard wprowadza szereg zmian w sposobie przetwarzania HDR – od jaśniejszych ciemnych scen po lepszą płynność ruchu i tryby dla sportu oraz gier.

Co nowego w Dolby Vision 2?

Dolby Vision 2 ma rozwiązać jedną z najczęstszych bolączek poprzedniej wersji, czyli zbyt ciemne sceny. Wykorzysta do tego algorytm AI o nazwie Precision Black. Dzięki niemu ma precyzyjniej kontrolować poziom czerni i jasności.

Nowy standard wprowadza też Sports and Gaming Optimization – zestaw funkcji AI, które mają poprawić odwzorowanie ruchu, jasność i punkt bieli w dynamicznych treściach, takich jak transmisje sportowe i gry.

Za redukcję artefaktów ruchu odpowiada z kolei komponent o nazwie Authentic Motion, który będzie dostępny wyłącznie w droższej wersji standardu, nazwanej Dolby Vision 2 Max. Oznacza to, że pełnię możliwości nowego systemu dostaną tylko wybrane, wyżej pozycjonowane modele telewizorów.

Niestety, Dolby Vision 2 nie będzie aktualizacją software’ową dla obecnych telewizorów, ponieważ wymaga nowego hardware’u. W szczególności platformy MediaTek Pentonic 800 z silnikiem obrazu MiraVision Pro PQ. Dodatkowo część funkcji, takich jak automatyczne dostosowanie kolorystyki i kontrastu do oświetlenia w pomieszczeniu, zadziała tylko w modelach wyposażonych w czujniki światła otoczenia.

Nie wszyscy chcą Dolby Vision 2

Na start wsparcie dla Dolby Vision 2 zapowiedziały firmy Hisense, Philips i TCL. Natomiast Samsung pozostaje przy darmowych HDR10 i HDR10+, a LG i Sony na razie oficjalnie nie deklarują wejścia w nową wersję. Po stronie treści jednym z pierwszych partnerów ma być Canal+, ale – podobnie jak w przypadku poprzednich standardów HDR – realne korzyści pojawią się dopiero z materiałami przygotowanymi specjalnie pod Dolby Vision 2.​

Zródła zdjęć: monticello / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PCWorld