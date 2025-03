Tego laptopa kupisz dziś, za mniej niż 1000 złotych. Jego szybkość działania Cię nie zawiedzie

Wyjątkami tymi są rzecz jasna Chromebooki. Mowa tu o laptopach, które działają pod kontrolą systemu Chrome OS. Ten w swoich początkach był mocno okrojony do tego stopnia, że jedyne, co na nim działało, to przeglądarka internetowa. Dziś sytuacja wygląda już inaczej i pozwala on na uruchamianie szeregu aplikacji z Androida, Linuxa, a niektóre, wydajniejsze modele mają także wsparcie dla Steam. Chociaż ten ostatni punkt nie odnosi się go gwiazdy dzisiejszego wpisu, czyli ACER Chromebook 314. Z drugiej strony pamiętajmy, że to Chromebook za jedyne 929 złotych.

Dalsza część tekstu pod wideo

ACER Chromebook 314 CB314-2H-K12T

Po co komu taki laptop? No cóż... do przeglądania sieci, oglądania VOD, oraz do pracy w narzędziach webowych. Przez kilka lat pracowałem na Chromebookach, przez moje ręce przeszły dwa modele i jeśli jest coś, co mogę im zarzucić, to fakt, iż aplikacje Linuxa nie mają swobodnego dostępu do folderów spoza swojego kontenera, co mnie dość mocno irytowało zawsze podczas obróbki grafiki Gimpem. Gdyby nie ten szczegół, to nadal byłbym ich gorącym zwolennikiem.