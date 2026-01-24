Sprzęt

Masz telewizor tej marki? To jest coś, co musisz zrobić

Firma TCL właśnie zaczęła rozsyłać ważną aktualizację dla posiadaczy telewizorów. Na razie chodzi o konkretne, nowsze modele – otrzymają one najnowszą wersję Google TV, a także szereg innych przydatnych funkcji.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 15:44
0
Duża aktualizacja dla telewizorów TCL z lat 2023–2025

TCL udostępnił właśnie aktualizację oprogramowania dla swoich telewizorów z układem MediaTek Pentonic 700 – czyli w praktyce modeli z 2023–2025 roku:

  • TCL C8K – 65", 75", 85", 98"
  • TCL QM8K (USA) – 65", 75", 85", 98"
  • TCL C7K – 50", 55", 65", 75", 85", 98", 115"
  • TCL QM7K – 55", 65", 75", 85", 98", 115"
  • TCL C6K (USA) – 50", 55", 65", 75", 85", 98"
  • TCL QM6K (USA) – 50", 55", 65", 75", 85", 98"
  • TCL C855 – 65", 75", 85", 98"
  • TCL C845 – 55", 65", 75", 85"
  • TCL QM851G (USA) – 65", 75", 85", 98"
  • TCL C805 – 50", 55", 65", 75", 85", 98"
  • TCL QM751G (USA) – 55", 65", 75", 85", 98"
  • TCL Nxtvision – 55", 65", 75"

Uaktualnia ona przede wszystkim system Google TV z Androida 12 do Androida 14. Dzięki temu będą one posiadały ten sam system operacyjny, co nadchodzące telewizory TCL z 2026, w których Google TV (Android 14) jest już preinstalowany.

Android 14 dodaje różne tryby oszczędzania energii, tryb obrazu w obrazie (PiP – Picture in Picture), usprawnia wydajność i szybkość odpalania aplikacji oraz multitasking. Dzięki niemu mamy również lepsze wsparcie nowszych technologii audio i wideo.

Oprogramowanie sprzętowe TCL z oznaczeniem v590 nie wprowadza jedynie najnowszej wersji Androida dla telewizorów. Oprócz tego znajdziemy sporo innych nowości.

Najważniejszą z nich jest funkcja QMS (Quick Media Switching) – czyli natychmiastowa zmiana odświeżania bez wyświetlania czarnego obrazu. To częste zjawisko np. przy graniu na konsoli, gdzie niektóre gry są wyświetlane w 30, 60 lub 120 FPS, albo gdy odtwarzacz multimedialny dopasowuje 24 Hz do wyświetlanego filmu, a potem przełącza się z powrotem na 60 Hz. QMS ma jedno ograniczenie – czarny ekran nadal zobaczymy, kiedy przełączamy się z SDR do HDR. Dodatkowo wszelkie zewnętrzne urządzenia muszą być podłączone bezpośrednio do TV (przez HDMI), nie mogą być podpięte w trybie passthrough do soundbara/odbiornika AV.

Drugą istotną nowością jest funkcja Super Resolution, czyli skalowanie obrazu dla treści w niższej rozdzielczości, oraz nowy mechanizm konwersji SDR→HDR.

Obecnie można pobrać firmware v590 ręcznie, ale powinna ona wkrótce trafić automatycznie do wszystkich posiadaczy wyżej wymienionych telewizorów.

