Smartfon czy czytnik? TCL NXTPAPER 70 Pro oficjalnie

Nowy smartfon TCL zadebiutował na targach CES 2026. Urządzenie stawia na maksymalną ochronę oczu i komfort czytania. To ciekawa alternatywa dla klasycznych telefonów i czytników e-booków.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:02
1
Ekran, który nie męczy oczu

TCL NXTPAPER 70 Pro wykorzystuje czwartą generację autorskiej technologii wyświetlacza. Ekran NXTPAPER 4.0 niemal nie odbija światła i wygląda jak arkusz papieru. Producent ograniczył emisję szkodliwego niebieskiego światła do zaledwie 3,41%. Dzięki temu wielogodzinne wpatrywanie się w wyświetlacz ma być znacznie zdrowsze dla wzroku.

Urządzenie dostało specjalny fizyczny przycisk na obudowie. Służy on do szybkiej zmiany trybów pracy ekranu. Użytkownik może wybrać klasyczny kolor, tryb imitujący papierowy druk lub najbardziej oszczędny Max Ink Mode. Ten ostatni zmienia smartfon w czarno-biały czytnik.

Tydzień czytania na jednym ładowaniu

W trybie Max Ink telefon staje się prawdziwym maratończykiem. Bateria o pojemności 5200 mAh pozwala wtedy na 7 dni ciągłego czytania książek. W trybie czuwania urządzenie wytrzyma nawet 26 dni. TCL zintegrowało system z narzędziami AI. Sztuczna inteligencja potrafi streszczać teksty, odpowiadać na pytania dotyczące lektury, a nawet zmieniać książki w audiobooki.

Smartfon wspiera również opcjonalny rysik T-Pen. Akcesorium rozpoznaje siłę nacisku i ma bardzo niskie opóźnienia. Pozwala to na wygodne robienie notatek "na marginesie" lub tworzenie cyfrowych dzienników.

Solidna specyfikacja i aparat z OIS

Mimo skupienia na ekranie, TCL nie zapomnia o wydajności. Sercem telefonu jest procesor MediaTek Dimensity 7300. Wspiera go 8 GB pamięci RAM oraz do 512 GB miejsca na pliki. Obudowa spełnia normę IP68, więc urządzenie jest odporne na wodę i pył.

Fani fotografii docenią główny aparat 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Dzięki technologii MuseFilm zdjęcia nocne mają być wyraźne i pełne detali. Z przodu znajdziemy aparat 32 Mpix do selfie. Telefon obsługuje szybkie ładowanie 33 W i ma zintegrowanego asystenta Google Gemini.

Dostępność i cena

TCL NXTPAPER 70 Pro trafi do sprzedaży w lutym 2026 roku. Cena za wersję 256 GB wynosi 339 euro (1428 zł). Model z większą pamięcią 512 GB wyceniono na 389 euro (1638 zł). W zestawie znajdą się dedykowane akcesoria ochronne.

Zobacz: Najlepszy telefon 2025 - przyznaliśmy Gorące Telefony!

telepolis
