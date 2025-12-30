TCL Note A1 NXTPAPER, lepszy konkurent Kindle Scribe

TCL Note A1 NXTPAPER to urządzenie, które może się sprawdzić jako czytnik e-booków i komiksów, a jednocześnie – jako cyfrowy notatnik i tradycyjny tablet. Centralnym punktem urządzenia jest 11,5‑calowy wyświetlacz NXTPAPER Pure o rozdzielczości 2200 x 1440 i proporcjach 3:2, obsługujący 16,7 miliona kolorów, z jasnością do 300 nitów i odświeżaniem do 120 Hz.

TCL twierdzi, że ekran jest wolny od migotania, wykazuje minimalną podatność na odbicia, a certyfikat TÜV Rheinland gwarantuje ochronę wzroku podczas długich sesji czytania i pisania.

Konstrukcja tabletu przypomina serię urządzeń Amazon Kindle Scribe. TCL Note A1 NXTPAPER waży około 500 gramów i ma grubość 5,5 mm. Jego sercem jest układ MediaTek G100, wspierany przez 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej. Nowość TCL jest także wyposażona w dwa głośniki i osiem mikrofonów.

Note A1 NXTPAPER zapewnia wsparcie dla popularnych formatów dokumentów, w tym PDF, Word, PowerPoint, Excel, EPUB, MOBI, AZW3 oraz CBZ/CBR, pozwala także instalować zewnętrzne aplikacje do czytania książek. Nie zabrakło obsługi chmur jak Dropbox czy Google Drive. Możliwości urządzenia uzupełniają funkcje AI, ułatwiające pisanie, zamianę pisma ręczne na tekst, transkrypcję tekstów z nagrań czy tłumaczenie na żywo.

W zestawie znalazł się także rysik T‑Pen Pro z 8192 poziomami nacisku i niskim czasem reakcji poniżej 5 ms. TCL zachwala, że rysikiem pisze się i rysuje jak na zwykłym papierze, a ekran stawia podobny opór jak kartka. Opcjonalnie dostępne są też magnetyczne akcesoria, takie jak etui z klawiaturą, pozwalające pracować na urządzeniu jak na laptopie.