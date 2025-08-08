Sprzęt

Intel szykuje tanie karty graficzne. Namierzono ARC B380

Mamy dobre wieści dla osób, które składają nowy zestaw komputerowy i nie chcą dużo wydawać. Zamiast AMD czy NVIDII warto sięgnąć po... Intela.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:25
W grudniu ubiegłego roku zadebiutowała generacja kart graficznych Intel ARC Battlemage. Do tej pory na rynek trafiły dwa modele - B570 oraz B580, które okupują segment 900 - 1200 złotych. Tym samym są naprawdę dobrze wycenione - zwłaszcza patrząc na 10 i 12 GB VRAM. Wygląda jednak na to, że Niebiescy chcą zaoferować coś jeszcze przystępniejszego.

Oprócz tego Intel szykuje mocniejszy wariant B770

We wczorajszych poprawkach dla jądra systemu Linux namierzono nowe PCI ID - 0xE209. Mowa o układzie w ramach rodziny Battlemage dla segmentu konsumenckiego, który ma korzystać z rdzenia BMG G21. Wszystko wskazuje więc na Intel ARC B380, czyli model w pułapie około 600~700 złotych.

Dokładna specyfikacja pozostaje nieznana, ale zakłada się 16 rdzeni Xe2 oraz 8 GB pamięci GDDR6. Byłby to wyraźny skok względem ARC A380, który oferował 8 rdzeni Xe i 6 GB VRAM. Więcej jednak dowiemy się bliżej premiery.

Na koniec warto przypomnieć, że Niebiescy pracują podobno też nad wydajniejszą karta graficzną, czyli ARC B770. Jednak od dłuższego czasu było o niej cicho i nie pojawiała się w plotkach i przeciekach.

Intel Linux karta graficzna GPU Intel ARC Battlemage Intel ARC B380
Zródła zdjęć: Linux Kernel, Intel
Źródła tekstu: LasseKrkkinen@X, Wccftech, oprac. własne