Tak będzie wyglądać laptop Realme Book

Realme kończy prace nad swoim pierwszym laptopem. Teraz możemy spojrzeć na wysokiej jakości rendery nowego produktu chińskiej firmy.

Realme to zdecydowanie najbardziej ekspansywny członek rodziny BBK Electronics. Vivo, Oppo i OnePlus bardzo ostrożnie podchodzą do wchodzenia na nowe rynki. W tym samym czasie Realme po prostu się tam pojawia. Ostatnio słyszeliśmy o tym, że Realme chce wydać własne tablety. Zgodnie z przeciekami zarówno tablet Realme Pad, jak i laptop Realme Book są już gotowe. O ile prawie każdy laptop to teraz book, to trzeba pamiętać, że pierwsza nazwa Realme była jeszcze mniej oryginalna. Pierwotnie miał to być zwyczajnie... Realme Laptop.

Nowe urządzenie ma oficjalnie zadebiutować do końca sierpnia. Zgodnie z informacjami na temat specyfikacji nadchodzącego laptopa, możemy się spodziewać wyświetlacza LED o przekątnej 14 cali. Systemem operacyjnym będzie Windows 10. Będą też dostępne wersje z różnymi układami. Do wyboru będzie Intel Core i3 oraz Intel Core i5. Mówimy tutaj o ich jedenastej generacji. Nie zabraknie miejsca na mini jacka, jeden port USB-A, dwa USB-C oraz czytnika linii papilarnych zintegrowanego z przyciskiem włączenia laptopa.

Źródło zdjęć: onleaks, giznext

Źródło tekstu: onleaks/giznext, wł