Promocyjny powiew lata w Huawei to zegarki, tablety i laptopy w atrakcyjnych cenach

Promocyjny powiew lata to nowa oferta firmy Huawei, w ramach której wybrane zegarki, tablety, laptopy i inne urządzenia można nabyć w atrakcyjnych cenach. Promocja potrwa do 1 sierpnia tego roku.

„Promocyjny powiew lata” to dobra okazja do zakupu nowoczesnego laptopa. W specjalnej ofercie znajduje się model Huawei MateBook 14 z procesorem AMD Ryzen 7, a także wersja wyposażona w procesor AMD Ryzen 5. Rekomendowana cena sprzedaży urządzeń to odpowiednio 3999 zł i 2999 zł. Klienci poszukujący laptopa z 15-calowym ekranem mogą wybrać model MateBook D 15, który dostępny jest w promocyjnej ofercie w trzech wariantach: z procesorem Intel Core i5 i 16 GB pamięci operacyjnej w rekomendowanej cenie 3399 zł, wersji z procesorem Intel Core i5 i 8 GB pamięci operacyjnej w rekomendowanej cenie 2999 zł oraz wersji z procesorem Intel Core i3 w rekomendowanej cenie 1999 zł.

W promocyjnej ofercie znajdują się też najnowsze w portfiolo firmy Huawei bezprzewodowe słuchawki FreeBuds 4. Są to pierwsze na rynku słuchawki TWS z innowacyjną funkcją Adaptive Ear-Matching (AEM), która wykrywa kształt kanału słuchowego użytkownika i automatycznie dopasowuje redukcję szumów do indywidualnych cech danej osoby, wykorzystując przy tym informacje o panujących warunkach zewnętrznych. Rekomendowana cena sprzedaży urządzenia w ofercie „Promocyjny powiew lata” to 599 zł.

Najnowsza promocyjna oferta firmy Huawei obejmuje również szeroki wybór nowoczesnych tabletów marki z różnych przedziałów cenowych. Huawei MatePad WiFi dostępny jest w rekomendowanej cenie 999 zł. Tablet Huawei T10s można już nabyć w rekomendowanej cenie 599 zł, natomiast wersję T10 – 499 zł. W ofercie „Promocyjny powiew lata” znajdują się też przystępne cenowo tablety – model T8 LTE dostępny jest w rekomendowanej cenie 499 zł, natomiast wersję z WIFi można nabyć w rekomendowanej cenie 399 zł.

Klienci poszukujący nowoczesnego smartwatcha lub opaski sportowej również mogą znaleźć coś dla siebie. Huawei Watch GT 2 Pro z wydajną baterią umożliwiającą pracę przez 2 tygodnie na jednym ładowaniu dostępny jest w rekomendowanej cenie 999 zł, a przy zamówieniu produktu w sklepie internetowym huawei.pl do zestawu, za 1 zł, dodawany jest głośniczek Huawei BT CM510. Z kolei wersję Watch GT można nabyć w rekomendowanej cenie 599 zł. W ofercie dostępna jest też jedna z najnowszych opasek w portfiolio firmy Huawei, Band 6, w rekomendowanej cenie sprzedaży 219 zł.

Oferta „Promocyjny powiew lata” obowiązuje od 12 lipca do 1 sierpnia 2021 roku w internetowym sklepie huawei.pl, sklepie Huawei Warszawa w Westfield Arkadia oraz w sieciach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Neonet, x-kom, Decathlon i Komputronik, a także u operatorów sieci Play i T-Mobile. Oferta może różnić się w zależności od partnerów. Szczegóły dostępne są w sklepach.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei