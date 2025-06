Ta promocja na laptopa MSI prawdziwa gratka dla graczy z mikroskopijnym budżetem

Mowa tu o MSI Thin 15 B12UCX-1818XPL . Technicznie jest to dość leciwa konstrukcja. Jednak tym, co nas interesuje, jest czysta moc, a tej, jak na swoją półkę cenową mu nie brakuje. W tej cenie trudno byłoby złożyć nawet zestaw komputerowy o podobnych osiągach. Oczywiście jeśli uwzględnimy także peryferia, takie jak monitor, myszka, czy klawiatura i głośniki. W końcu to tylko 2249 zł .

MSI Thin 15 B12UCX-1818XPL

Kluczowa jest tu jednak karta graficzna. Tu mamy do czynienia z już nieco leciwym układem NVIDIA GeForce RTX 2050. Nie pomaga także fakt, że do dyspozycji ma on 4 GB vRAM. Wciąż jednak jest to o wiele lepszy wybór, niż laptopy ze zintegrowanym układem graficznym. Mówimy również o cenie, która wynosi jedynie 2249 zł. Pamiętajmy również, że nawet za dwukrotność tej kwoty wciąż możemy mieć problem z zakupem laptopa, który bez problemu poradzi sobie ze wszystkimi grami na maksymalnych ustawieniach.