Szybki, pojemny i pancerny. Właśnie taki powinien być dysk zewnętrzny, a dziś kupisz świetny model w promocji

Samsung T7 Shield to pod wieloma względami zewnętrzny nośnik idealny. Oferuje on bardzo przyzwoite 2 TB szybkiej pamięci SSD. Mowa tu o 1050 MB/s dla odczytu i 1000 MB/s zapisu. A wszystko dzięki temu, że wspiera on interfejs USB 3.2 Gen. 2. Wyjście to rzecz jasna gniazdo USB-C. A wszystko to za jedyne 649 złotych.