Szukasz smartfona do 1000 zł? Z tym zostaną Ci 2 stówki w kieszeni

Smartfony Motoroli podbiły serca Polaków i trudno się temu dziwić. Zwłaszcza że zdarzają się takie promocje jak ta.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:13
W niej Motorola Moto G55 5G kosztuje jedyne 799 zł. A jest to smartfon kompletny, który spełni wymagania większości użytkowników. Oczywiście trafimy tu także na pewne cięcia. Na przykład smartfon ma być wodoodporny, jednak nie uzyskał żadnego z certyfikatów IP, co może wynikać z oszczędności. Zastosowany ekran to natomiast 6,49-calowy panel IPS LCD o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. Jest to porządna matryca, ale jednak nie OLED.

Motorola Moto G55 5G Tani średniak dla każdego

Do całej reszty trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. I tak znajdziemy tu układ MediaTek Dimensity 7025, którego wspiera 12 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki, którą możemy rozszerzyć dzięki slotowi kart microSD. Na pokładzie nie zabrakło także NFC, którym zapłacimy za zakupy, ani eSIM do podpięcia drugiej, wirtualnej karty. Bateria to natomiast przyzwoite 5000 mAh z szybkim ładowaniem do 30 W. A wszystko to za jedyne 799 zł.

Motorola Moto G55 5G Tani średniak dla każdego

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

