Za 5 lat komputer dorówna człowiekowi - twierdzi szef NVIDII

Szef NVIDII został zapytany, kiedy sztuczna inteligencja dorówna człowiekowi. Odpowiedź może zaskakiwać, bo zdaniem Jensena Huanga do pewnego stopnia stanie się to już za 5 lat.

NVIDIA przeżywa złote czasy. Firma Jensena Huanga zarabia krocie na układach do sztucznej inteligencji, dzięki czemu wskoczyła na 3. miejsce wśród najwyżej wycenianych przedsiębiorstw na świecie, ustępując tylko Microsoftowi i Apple. AI to przyszłość i wiele osób zastanawia się, kiedy komputer dorówna człowiekowi. Zdaniem szefa NVIDII do pewnego stopnia stanie się to już za 5 lat.

Kiedy sztuczna inteligencja dorówna człowiekowi?

Wiele filmów science-fiction dotyczy tematyki sztucznej inteligencji, która w pewnym momencie staje się inteligentniejsza od człowieka. Najprostszy przykład to oczywiście Terminator, w którym w przyszłości komputery przejęły kontrolę nad Ziemią. Trudno dzisiaj wyrokować, czy taka wizja jest realna. Natomiast w którymś momencie AI może pod względem inteligencji dorównać człowiekowi. Ma to nastąpić już za 5 lat.

Tak twierdzi Jensen Huang, czyli szef NVIDII. Został o to zapytany w trakcie forum ekonomicznego na Uniwersytecie Stanford. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie oczywiście zastrzegł, że wiele zależy od przyjętych kryteriów. Jeśli tymi są wszelkiego rodzaju testy, to w jego ocenie już za 5 lat sztuczna inteligencja dorówna człowiekowi.

Gdybym dał sztucznej inteligencji... każdy pojedynczy test, jaki można sobie wyobrazić, stworzył listę testów i umieścił ją przed branżą informatyczną, to zgaduję, że za pięć lat poradzimy sobie dobrze z każdym z nich.

- powiedział szef NVIDII.

Sztuczna inteligencja już dzisiaj radzi sobie z wieloma testami, np. egzaminem prawniczym. Natomiast problemem są bardziej specjalistyczne wyzwania, jak chociażby testy medyczne z gastroenterologii. Za 5 lat komputer poradzi sobie także z nimi.

Natomiast Huang zaznacza, że jeśli mowa o AGI (artificial general intelligence), czyli sztucznej inteligencji, która będzie myśleć jak człowiek, to ten cel jest dużo bardziej odległy. Między innymi z powodu tego, że naukowcy cały czas spierają się co do kryteriów, którymi AGI powinna być oceniana.

