To podobno najładniejsze kosiarki, ale oceńcie sami

Inteligentna kamera 4K w ogrodzie

Głównym sukcesem producenta jest nowa seria robotów koszących wyposażona w technologię Vista. System ten opiera się na wbudowanej kamerze 4K oraz algorytmach sztucznej inteligencji. Dzięki temu urządzenie widzi otoczenie i reaguje na przeszkody w czasie rzeczywistym. Kamera została zintegrowana z obudową, co wpływa na estetykę sprzętu.

Konstrukcja robotów posiada specjalną, unoszoną pokrywę. Rozwiązanie to zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy i nadaje maszynie wizualnej lekkości. Nowa linia obejmuje osiem różnych modeli. Są one przeznaczone do trawników o powierzchni od 600 do aż 14000 metrów kwadratowych. Projektanci postawili na wysokiej jakości materiały oraz spójną kolorystykę wszystkich urządzeń.

Rozwiązania dla parków i boisk

Drugą nagrodę w kategoriach Product Design oraz Garden otrzymał model APX Pro. Jest to kompaktowy, ale bardzo wytrzymały robot stworzony z myślą o profesjonalistach. Urządzenie sprawdza się przy utrzymaniu dużych terenów zielonych, takich jak miejskie parki czy boiska sportowe. Maszyna jest w pełni zasilana akumulatorowo, co eliminuje emisję spalin.

Robot korzysta z zaawansowanych systemów pozycjonowania i nawigacji. Ma moduł GPS-RTK, czujniki LiDAR oraz sensory ultradźwiękowe i żyroskop. Całość wspiera opatentowany Active Guidance System. Dzięki temu robot porusza się płynnie nawet w trudnym i nierównym terenie. Sztuczna inteligencja pomaga mu optymalizować trasę przejazdu.

Sterowanie smartfonem docenione przez ekspertów

Trzecią statuetkę przyznano aplikacji mobilnej STIGA.GO. Jury doceniło ją w kategoriach Branding oraz Software. Program służy do pełnego zdalnego zarządzania robotami koszącymi bezpośrednio z telefonu. Użytkownik może w prosty sposób konfigurować strefy pracy oraz monitorować postępy koszenia w czasie rzeczywistym.

Interfejs aplikacji został zaprojektowany tak, aby był intuicyjny dla każdego użytkownika. Warto wspomnieć, że to samo narzędzie otrzymało wcześniej nagrodę Red Dot Design Award 2025. Teraz potwierdzono jego wysoką jakość w kolejnym światowym plebiscycie. Aplikacja stanowi cyfrowe rozszerzenie fizycznego sprzętu pracującego w ogrodzie.

Duża konkurencja w światowym konkursie

Tegoroczna edycja iF DESIGN AWARD przyciągnęła ogromną liczbę uczestników. Do konkursu zgłoszono ponad 10 tysięcy projektów z 68 krajów z całego świata. Zdobycie trzech nagród jednocześnie świadczy o silnej pozycji marki na rynku nowoczesnych technologii konsumenckich. Producent zapowiada, że będzie dalej rozwijać systemy autonomiczne.