Wtyczka zasilania karty graficznej spalona. Tym razem to nie NVIDIA

Chyba już przyzwyczailiśmy się, że co jakiś czas docierają do nas doniesienia o kolejnej spalonej karcie graficznej, a konkretnie uszkodzonym złączu zasilania. Do tej pory były to niemal zawsze modele NVIDIA GeForce, bo to Zieloni zdecydowali się na przejście na nowy standard złącza. Jednak tym razem mówimy o Radeonie.

Spalony Radeon Nitro+ RX 9070 XT

Uszkodzeniu uległ Radeon RX 9070XT w wersji Sapphire Nitro+. Jak to możliwe skoro AMD w swoich GPU nadal korzysta ze standardowych, 8-pinowych złączy zasilania? W tym przypadku to firma Sapphire zdecydowała się na zastosowanie wtyczki 12V-2x6.

Użytkownik karty zaczął doświadczać problemów z działaniem komputera. Ten przestał być stabilny i w losowych momentach zaczął się wyłączać. Jego posiadacz zaczął po kolei sprawdzać wszystkie elementy. Ostatnia na liście była karta graficzna i to właśnie ona okazała się winna. Spaleniu uległa połowa pinów we wtyczce zasilania.