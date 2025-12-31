Wtyczka zasilania karty graficznej spalona. Tym razem to nie NVIDIA
Doszło do spalenia kolejnej wtyczki zasilania 12v-2x6 w karcie graficznej. Jednak tym razem nie jest to model NVIDIA GeForce. Uszkodzeniu uległ Radeon.
Chyba już przyzwyczailiśmy się, że co jakiś czas docierają do nas doniesienia o kolejnej spalonej karcie graficznej, a konkretnie uszkodzonym złączu zasilania. Do tej pory były to niemal zawsze modele NVIDIA GeForce, bo to Zieloni zdecydowali się na przejście na nowy standard złącza. Jednak tym razem mówimy o Radeonie.
Spalony Radeon Nitro+ RX 9070 XT
Uszkodzeniu uległ Radeon RX 9070XT w wersji Sapphire Nitro+. Jak to możliwe skoro AMD w swoich GPU nadal korzysta ze standardowych, 8-pinowych złączy zasilania? W tym przypadku to firma Sapphire zdecydowała się na zastosowanie wtyczki 12V-2x6.
Użytkownik karty zaczął doświadczać problemów z działaniem komputera. Ten przestał być stabilny i w losowych momentach zaczął się wyłączać. Jego posiadacz zaczął po kolei sprawdzać wszystkie elementy. Ostatnia na liście była karta graficzna i to właśnie ona okazała się winna. Spaleniu uległa połowa pinów we wtyczce zasilania.
Zdjęcie, na którym widać zwęglenie połowy pinów, daje pewnie pojęcie na temat tego, co mogło się wydarzyć. Prawdopodobnie złącze nie było odpowiednio dociśnięte. Tylko połowa pinów odbierała całą moc. Chociaż TGP karty wynosi 304 W, to było to wystarczające do uszkodzenia wtyczki. To pokazuje, że pomimo licznych ostrzeżeń wciąż wiele osób popełnia te same błędy.