Sprzęt

Wtyczka zasilania karty graficznej spalona. Tym razem to nie NVIDIA

Doszło do spalenia kolejnej wtyczki zasilania 12v-2x6 w karcie graficznej. Jednak tym razem nie jest to model NVIDIA GeForce. Uszkodzeniu uległ Radeon.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:22
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wtyczka zasilania karty graficznej spalona. Tym razem to nie NVIDIA

Chyba już przyzwyczailiśmy się, że co jakiś czas docierają do nas doniesienia o kolejnej spalonej karcie graficznej, a konkretnie uszkodzonym złączu zasilania. Do tej pory były to niemal zawsze modele NVIDIA GeForce, bo to Zieloni zdecydowali się na przejście na nowy standard złącza. Jednak tym razem mówimy o Radeonie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Spalony Radeon Nitro+ RX 9070 XT

Uszkodzeniu uległ Radeon RX 9070XT w wersji Sapphire Nitro+. Jak to możliwe skoro AMD w swoich GPU nadal korzysta ze standardowych, 8-pinowych złączy zasilania? W tym przypadku to firma Sapphire zdecydowała się na zastosowanie wtyczki 12V-2x6.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio OC White 12GB DLSS 4
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio OC White 12GB DLSS 4
0 zł
3099 zł - najniższa cena
Kup teraz 3099 zł
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5070 Inspire 3X OC 12GB DLSS 4
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5070 Inspire 3X OC 12GB DLSS 4
0 zł
3029 zł - najniższa cena
Kup teraz 3029 zł
Karta graficzna SAPPHIRE Radeon RX 9060 XT Pure 16GB
Karta graficzna SAPPHIRE Radeon RX 9060 XT Pure 16GB
0 zł
1789 zł - najniższa cena
Kup teraz 1789 zł
Advertisement
Another one bites the dust - Sapphire 9070XT Nitro+ 12V HPWR FAIL
byu/divinethreshold inradeon

Użytkownik karty zaczął doświadczać problemów z działaniem komputera. Ten przestał być stabilny i w losowych momentach zaczął się wyłączać. Jego posiadacz zaczął po kolei sprawdzać wszystkie elementy. Ostatnia na liście była karta graficzna i to właśnie ona okazała się winna. Spaleniu uległa połowa pinów we wtyczce zasilania.

Zdjęcie, na którym widać zwęglenie połowy pinów, daje pewnie pojęcie na temat tego, co mogło się wydarzyć. Prawdopodobnie złącze nie było odpowiednio dociśnięte. Tylko połowa pinów odbierała całą moc. Chociaż TGP karty wynosi 304 W, to było to wystarczające do uszkodzenia wtyczki. To pokazuje, że pomimo licznych ostrzeżeń wciąż wiele osób popełnia te same błędy.

Image
telepolis
amd karty graficzne AMD Radeon RX 9070 XT Radeon RX 9070 XT
Zródła zdjęć: Reddit (u/divinethreshold)
Źródła tekstu: Tom's Hardware