Sprzęt

Xperia 10 VII – nowy średniak Sony przypadkiem trafił do sieci

W sieci pojawił się nowy smartfon Sony, choć na oficjalną premierę wciąż czekamy. Xperia 10 VII została przez pomyłkę pokazana na stronie jednego z zagranicznych sklepów internetowych.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 09 WRZ 2025
8
Taka będzie nowa Xperia

Nadchodzący średniak firmy Sony, Xperia 10 VII, będzie napędzany układem Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Łączy on rdzenie o taktowaniu do 2,4 GHz i 1,8 GHz. Telefon wystartuje z systemem Androidem 15. Do tego otrzymamy 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Nie zabraknie też slotu na kartę pamięci microSD o pojemności do 2 TB.

Smartfon dostanie 6,1-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości FullHD+ i proporcjach 9:19,5. Z tyłu znajdziemy dwa aparaty: główny o rozdzielczości 50 Mpix i dodatkowy 13 Mpix, prawdopodobnie ultraszerokokątny. Do robienia selfie posłuży przedni aparat 8 Mpix. Taki zestaw powinien sprawdzić się w codziennym użytkowaniu.

Jeśli chodzi o łączność, to Sony zadbało o pełne wsparcie dla popularnych pasm 5G. W środku znalazło się miejsce dla baterii 5000 mAh, a mimo to całość waży tylko 169 g. Wymiary smartfonu to 153 x 72 x 8,3 mm. Telefon powinien być dość poręczny.

Trzy kolory do wyboru

Xperia 10 VII powinna trafić na rynek w trzech spokojnych wersjach kolorystycznych: grafitowej, białej i zielonej. Wyciek nie zdradził jednak ani ceny, ani daty debiutu. W sklepie, który opublikował dane, urządzenie widniało jako "niedostępne". To sugeruje, że firma Sony szykuje się do prezentacji.

Zobacz: Sony Xperia 1 VII – japońska perfekcja bez kompromisów (test)

Sony nowy smartfon sony Sony Xperia 10 VII Sony Xperia 10 VII specyfikacja Sony Xperia 10 VII wygląd
Zródła zdjęć: sumahodigest.com
Źródła tekstu: sumahodigest.com