Tak ma wyglądać nowa Xperia. Zamiany nie każdemu przypadną do gustu

Tradycyjny ekran i znany układ przycisków

Internauta o pseudonimie @mobaziro opublikował grafiki przedstawiające nadchodzący smartfon Sony Xperia 1 VIII. Opublikowane materiały zawierają dwa rendery urządzenia, wyglądające jak oficjalne grafiki promocyjne producenta. Nowy przeciek jest spójny z materiałami, które trafiały do sieci w ostatnich tygodniach. Daje on obecnie najlepszy wgląd w to, jak będzie wyglądał gotowy produkt.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sony nie zdecydowało się na zmianę frontu telefonu. Ponownie znajdzie się tam panel bez żadnych wcięć czy wycięć na przedni aparat. Japoński producent pozostawi szerszą górną i dolną ramkę ekranu. Zgodnie z najnowszymi informacjami elementy te nie będą grube, ale pozostaną widoczne. Sam wyświetlacz będzie całkowicie płaski.

Podobny płaski kształt otrzymała boczna ramka okalająca całe urządzenie. Firma zachowała swój stały układ elementów sterujących na obudowie. Na prawym boku telefonu znajdzie się czytnik linii papilarnych, zintegrowany z przyciskiem zasilania oraz blokady ekranu. Tuż nad nim producent umieścił klawisze do regulacji głośności. Niżej na tej samej krawędzi znajdzie się trzeci fizyczny przycisk, służący do robienia zdjęć. Jest to rozwiązanie dobrze znane użytkownikom poprzednich generacji flagowych smartfonów tej marki.

Przeprojektowana wyspa aparatów

Największa wizualna zmiana zaszła na tylnym panelu telefonu. Producent zdecydował się na przebudowanie wyspy aparatów. W poprzednich edycjach Xperia 1 miała tam trzy obiektywy ułożone w jednej pionowej linii. Moduł ten był stosunkowo niewielki i wyglądał oryginalnie i estetycznie. Nowy smartfon otrzyma wyspę o kształcie zbliżonym do kwadratu. Zmieni się też sam układ obiektywów. Górny rząd nowego modułu będzie zawierał dwa aparaty. Trzeci obiektyw zostanie umieszczony pod nimi w dolnym rzędzie.

Zmiany dotkną także specyfikacji technicznej aparatów. Nieoficjalne źródła donoszą o zastosowaniu tam trzech matryc o rozdzielczości 48 megapikseli. Mimo wprowadzanych zmian w konstrukcji, Sony zachowa tradycyjne złącza. Na obudowie nie zabraknie gniazda słuchawkowego w standardzie Jack 3,5 mm. Wewnątrz znajdzie się również czytnik kart pamięci w formacie microSD.

Prawdopodobna specyfikacja i data premiery

Zestaw dostępnych modułów łączności obejmie obsługę standardu Wi-Fi 7. Smartfon będzie wspierał technologię bezprzewodowego ładowania akumulatora. Wiele wskazuje na to, że sercem urządzenia zostanie procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Układ ten ma współpracować z pamięcią operacyjną typu LPDDR5X. Do przechowywania danych użytkowników posłuży wbudowana pamięć masowa w standardzie UFS 4.1.

Premiera nowego modelu powinna odbyć się w najbliższych tygodniach. Zgodnie z dotychczasowymi przewidywaniami telefon trafi na rynek najpóźniej w maju tego roku roku.