Sony SRS-XV800 ma moc, by rozkręcić każdą imprezę

Sony wprowadza na rynek nowy bezprzewodowy głośnik imprezowy SRS-XV800. Jego przenośna konstrukcja oraz wydajny akumulator sprawiają, że można go użyć w każdym miejscu.

Sony SRS-XV800 to nowy głośnik tej japońskiej firmy, który powstał z myślą o miłośnikach imprezowania przy akompaniamencie głośnego, czystego dźwięku. Urządzenie to powinno się jednak również sprawdzić także podczas oglądania filmów czy programów telewizyjnych. Zadba o to między innymi zestaw pięciu jednostek wysokotonowych z przodu i z tyłu głośnika, jak również dwa basowe przetworniki typu X-Balanced.

Te ostatnie mają membrany w kształcie niemal idealnego prostokąta. Zwiększa to powierzchnię membrany oraz ciśnienie akustyczne, co przekłada się na głębsze, bardziej dynamiczne basy, mniejsze zniekształcenia oraz czystsze wokale.

Mocny dźwięk w każdym miejscu

Głośnik Sony SRS-XV800 ma wbudowany akumulator, który – według producenta – wystarcza nawet na 25 godzin słuchania. Z kolei dzięki funkcji szybkiego ładowania użytkownik nie musi się martwić kończącym się zapasem energii. 10 minut ładowania powinno wystarczyć na 3 godziny pracy głośnika.

Nowy głośnik Japończyków, pomimo sporych rozmiarów, jest też łatwy do transportu. Pomagają w tym wbudowane kółka oraz uchwyty. Aby przenieść imprezę w inne miejsce, wystarczy chwycić za uchwyt i przechylić głośnik.

SRS-XV800 ma ukryte podświetlenie, które tworzy nastrojowe podświetlenie na przykład pokoju. Światła te automatycznie synchronizują się z rytmem odtwarzanej muzyki, tworząc feerię barw.

Oprawa dźwiękowa filmów i telewizji

Widzowie oglądający filmy czy programy telewizyjne mogą wykorzystać głośnik firmy Sony do wzmacniania dźwięku z telewizora. Połączenie dźwięku dobiegającego z TV oraz dwóch tylnych jednostek wysokotonowych i dwóch jednostek X-Balanced Speaker Unit w głośniku SRS-XV800 zwiększa głębię basu i realizm brzmienia tonów wysokich. Odbijające się od ścian fale dźwiękowe dosłownie otaczają słuchaczy dźwiękiem.

Rozkręć imprezę w dowolnym miejscu

Sony SRS-XV800 ma wejścia do karaoke i gitary, jest też wodoodporny na poziomie IPX4. Technologia Bluetooth Fast Pair umożliwia z kolei szybkie podłączanie urządzeń z systemem Android. Całości dopełnia intuicyjny w użyciu panel dotykowy.

Nowy głośnik jest zgodny z aplikacjami firmy Sony, Music Center i Fiestable. Pierwsza z nich pozwala wybierać listy odtwarzania, zmieniać światła i tryby dźwięku, bez schodzenia z parkietu. Z kolei aplikacja Fiestable oferuje takie funkcje, jak tworzenie list odtwarzania, zmienianie głosu, dodawanie echa w trybie karaoke i efekty dźwiękowe DJ.

Jak informuje Sony, w obudowie głośnika SRS-XV800 wykorzystywane jest tworzywo sztuczne z recyklingu, które opracowano specjalnie dla japońskiej firmy.

Dostępność głośnika

Sprzedaż głośnika SRS-XV800 w Europie rozpocznie się jeszcze w maju 2023 roku.

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Sony