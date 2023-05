Sony Xperia 1 V wcale nie musi być taka droga

Sony Xperia 1 V może być naprawdę tania jak na Sony. Tak wynika z najnowszych doniesień z Chin. Japońska marka idzie po rozum do głowy?

Sony to firma, która na rynku telefonów wyróżnia się bardzo mocno. Pozytywnie i negatywnie naraz. Z jednej strony dalej mamy karty pamięci czy jacka 3,5 mm nawet we flagowcach. Z drugiej strony cena telefonów Sony bywa absurdalna. Szczególnie dotyczy to właśnie modelu 1, czyli tego większego flagowca. Sony nie jest jednak Apple. Jego telefony nie sprzedają się tak dobrze, by płacić ekstra za samą nazwę.

Sony Xperia 1 V może być tańsza niż była Xperia 1 IV

Wygląda na to, że Sony wreszcie to zrozumiał. A przynajmniej jego chiński oddział. Nowa Sony Xperia 1 V ma kosztować 8000 juanów, czyli około 4800 złotych. To dużo, ale tanio jak na flagowca. Bardzo ważne jest jednak to, że będzie to niższa cena niż rok temu. Sony Xperia 1 IV startowała bowiem z ceną 8500 juanów.

Producent obniżający cenę modelu kolejnej generacji? To rzadkie, dlatego trzeba docenić. Oczywiście nie znaczy to, że w Polsce zapłacimy tyle samo. Telefony w Chinach są zwyczajnie tańsze, a Sony musi walczyć tam z naprawdę tanimi flagowcami marek lokalnych.

Można jednak być optymistą. Obniżka ceny wydaje się być prawdopodobna także na innych rynkach. Sony Xperia 1 IV kosztowała w Polsce na start 6500 złotych. Czy tym razem zobaczymy 6000 złotych? Do polskiego debiutu jeszcze sporo brakuje. Najpierw czas na debiut w Japonii. To juz 11 maja.

Zobacz: Sony nie szykuje rewolucji. Wiemy jak wygląda model Xperia 10 V

Zobacz: Sony ma nowe słuchawki, które... nie są drogie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: sony

Źródło tekstu: gizmochina, wł