Sony ma nowe słuchawki, które... nie są drogie

Sony WF-C700N to nowe słuchawki TWS w ofercie japońskiego producenta. Kuszą funkcją aktywnej redukcji szumów (ANC) i zaskakująco rozsądną ceną.

Sony wprowadza do swojej oferty zupełnie nowe słuchawki TWS. Model Sony WF-C700N plasuje się mniej więcej pośrodku oferty producenta. To niewielka konstrukcja, która kusić ma swoją ceną oraz zestawem funkcji kojarzonym zwykle ze znacznie droższymi słuchawkami.

Sony WF-C700N - niedrogie słuchawki TWS z ANC

Przede wszystkim na pokładzie znalazła się funkcja aktywnej redukcji szumów (ANC), wzbogacona o funkcję automatycznego wykrywania, gdzie się znajdujemy i ustawiania pod to odpowiedniej siły tłumienia. Producent przewidział także tryb, pozwalający na prowadzenie rozmowy z drugą osobą, bez rezygnacji z wyciszania innych hałasów.

Same słuchawki wyposażone zostały w przetworniki dynamiczne o średnicy 5 mm, natomiast do ich konstrukcji wykorzystano materiały pochodzące z recyklingu. Sony WF-C700N mogą się pochwalić odpornością na zachlapania na poziomie IPX4 oraz nawet 15 godzinami pracy na jednym ładowaniu.

Z funkcji mających wpływ na jakość audio producent chwali się m.in. wsparciem dla technologii rekonstrukcji dźwięku DSEE oraz obsługą dźwięku przestrzennego w standardzie 360 Reality Audio.

Sony WF-C700N - cena i dostępność

Słuchawki do sprzedaży trafią jeszcze w kwietniu 2023. Ich cena w polskich sklepach ma wynosić ok. 550 zł, co wydaje się kwotą całkiem atrakcyjną jak na sprzęt o takiej specyfikacji.

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Sony