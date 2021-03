Sony HT-S40R i SRS-XB13 - nowe głośniki w ofercie japońskiego producenta

Sony poszerza swoją ofertę sprzętu audio o modele Sony SRS-XB13, czyli mobilny głośnik z mocnym basem, oraz Sony HT-S40R, zaawansowany soundbar z prawdziwym dźwiękiem 5.1.

Sony HT-S40R - zaawansowany soundbar dla prawdziwych kinomanów

Nowy soundbar w ofercie japońskiego producenta zapowiada się na ciekawą opcję dla fanów domowego kina. Poza standardowym zestawem składającym się z głośnika przedniego oraz subwoofera dostaniemy także dwie satelity, odpowiadające za tylne kanały. Dzięki temu zestaw będzie oferował prawdziwy dźwięk przestrzenny w konfiguracji 5.1. Co więcej, tylne głośniki będą w pełni bezprzewodowe, co oznacza mniej kabli do przeciągnięcia przez salon.

Oczywiście na tym atuty Sony HT-S40R się nie kończą. Soundbar będzie mógł się pochwalić także obsługą technologii Dolby Audio, a cały zestaw będzie miał zaoferuje łączną moc rzędu 600 W. Nie zabraknie także łączności Bluetooth, funkcji odtwarzania muzyki prosto z nośników USB oraz HDMI ARC.

Sony HT-S40R do sprzedaży ma trafić w maju, a jego cena będzie wynosiła ok. 1400 zł.

Sony SRS-XB13 - niewielki głośnik, który rozkręci każdą imprezę

Drugi z nowych produktów, Sony SRS-XB13, to urządzenie zupełnie innej kategorii. Mamy tu do czynienia z nową wersją niewielkiego, ultramobilnego głośnika Bluetooth. Dzięki ulepszonej konstrukcji ma on zaoferować jeszcze lepsze brzmienie z mocniejszym basem.

Ale Sony SRS-XB13 to nie tylko potężne brzmienie, ale także bogaty zestaw dodatkowych funkcjonalności. Głośniki będzie można ze sobą parować, rak aby wspólnie grały w trybie stereo, a dzięki wbudowanemu mikrofonowi mogą pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. Całość ma być pyło- i wodoszczelna (IP67) oraz odporna na upadki, dzięki czemu świetnie sprawdzi się także poza domem.

Sony SRS-XB13 trafi do sprzedaży w kwietniu w cenie ok. 240 zł.

Zobacz: Światowy rynek konsol jest wart ponad 50 mld dolarów. Sony zdecydowanym liderem

Zobacz: Sony Xperia Compact może być dostępną tylko w Japonii Xperią Ace 2

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Sony