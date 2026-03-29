Snapdragon 8 Elite Gen 5 vs Exynos 2600. Różnica jest gigantyczna

Exynos znów przegrywa tam, gdzie to ma największe znaczenie

Kanał YouTube o nazwie Android Addicts poddał testowi czasu pracy na baterii Samsung Galaxy S26 w dwóch wersjach: jednej z 10‑rdzeniowym Exynosem 2600 i drugiej z 8‑rdzeniowym Snapdragonem 8 Elite Gen 5. Konfiguracja smartfona była identyczna w obydwu wariantach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Android Addicts testował drenaż baterii przy wyłączonym Wi‑Fi i włączonym 5G, zmuszając obydwa smartfony do kodowania wideo, które jest wymagającą operacją. Okazało się, że Exynos 2600 ma konsekwentnie wyższy pobór mocy, co przekłada się na wyższe temperatury, których obudowa Galaxy S26 nie była w stanie zminimalizować. To właśnie jest główny powód tego, że Galaxy S26 z Exynosem 2600 zapewnił jedynie 6 godzin i 48 minut pracy, kiedy wersja S26 z Elite Gen 5 – aż 9:26 h.

Już wcześniej w testach syntetycznych Geekbench 6 pobór mocy w Exynosie sięgał 30 W i przewyższał o 40% Snapdragona 8 Elite Gen 5. Test Android Addicts potwierdza, że jest coś na rzeczy.

Nawet gdy skoki poboru mocy trwają ułamki sekund, ich konsekwentna obecność ciągle odbija się na żywotności baterii.