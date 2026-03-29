Sprzęt

Snapdragon 8 Elite Gen 5 vs Exynos 2600. Różnica jest gigantyczna

Procesory Exynos mają nienajlepszą reputację, choć z każdą generacją są coraz bardziej wydajne. Czy jednak doszły do takiego momentu, gdzie nie odróżnimy ich wydajności od Snapdragona? Najnowszy test pokazuje, że... niekoniecznie.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 08:20
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Snapdragon 8 Elite Gen 5 vs Exynos 2600. Różnica jest gigantyczna

Exynos znów przegrywa tam, gdzie to ma największe znaczenie

Kanał YouTube o nazwie Android Addicts poddał testowi czasu pracy na baterii Samsung Galaxy S26 w dwóch wersjach: jednej z 10‑rdzeniowym Exynosem 2600 i drugiej z 8‑rdzeniowym Snapdragonem 8 Elite Gen 5. Konfiguracja smartfona była identyczna w obydwu wariantach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Android Addicts testował drenaż baterii przy wyłączonym Wi‑Fi i włączonym 5G, zmuszając obydwa smartfony do kodowania wideo, które jest wymagającą operacją. Okazało się, że Exynos 2600 ma konsekwentnie wyższy pobór mocy, co przekłada się na wyższe temperatury, których obudowa Galaxy S26 nie była w stanie zminimalizować. To właśnie jest główny powód tego, że Galaxy S26 z Exynosem 2600 zapewnił jedynie 6 godzin i 48 minut pracy, kiedy wersja S26 z Elite Gen 5 – aż 9:26 h.

Już wcześniej w testach syntetycznych Geekbench 6 pobór mocy w Exynosie sięgał 30 W i przewyższał o 40% Snapdragona 8 Elite Gen 5. Test Android Addicts potwierdza, że jest coś na rzeczy.

Nawet gdy skoki poboru mocy trwają ułamki sekund, ich konsekwentna obecność ciągle odbija się na żywotności baterii.

Test ten pokazuje, że proces produkcji 2 nm GAA jest daleki od ideału, a być może Samsung powinien zredukować liczbę rdzeni i zoptymalizować pobór mocy. Tego właśnie będziemy wymagać od Exynosa 2700.

Image
telepolis
smartfony Exynos 2600 Samsung Galaxy S26 Snapdragon 8 Elite Gen 5 bateria w telefonie
Źródła zdjęć: Gints Ivuskans / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Wccftech, Android Addicts, opr. wł.