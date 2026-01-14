Tego jeszcze nie grali. Pełnoprawny smartband za 16,95 zł do kupienia w Action
Tanie smartwatche to wciąż okolice 100 zł. Action oferuje swój za znacznie niższą kwotę, a dodatkowo jest on w promocji i można go kupić za 16,96 zł.
Oczywiście bliżej mu funkcjami, czy kształtem do opaski sportowej, chociaż Action upiera się przy nazywaniu go zegarkiem. Tak naprawdę to tylko kwestia semantyki, ponieważ tanie smartwatche i opaski oferują identyczną funkcjonalność. Ta obejmuje podstawowe tryby sportowe, licznik kroków, pomiar tętna, wyświetlanie powiadomień, oraz funkcje związane typowo z zegarkiem.
Silvergear smartwatch z Action
I właśnie to dostaną osoby, które kupią smartwatch z Action. Zegarek ten dziwnie nawiązuje swoim wyglądem do opasek Mi Band. Oferuje także podobny zestaw funkcji. Oczywiście nie można z góry zakładać, że dokładność pomiarów również będzie na tym samym poziomie.
Pamiętajmy jednak, że wciąż mówimy o gadżecie za 16,96 zł, a nie urządzeniu dedykowanym fanom sportu i aktywnego spędzania czasu. Warto także dodać, że promocja ta potrwa do poniedziałku włącznie.