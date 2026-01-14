Sprzęt

Tego jeszcze nie grali. Pełnoprawny smartband za 16,95 zł do kupienia w Action

Tanie smartwatche to wciąż okolice 100 zł. Action oferuje swój za znacznie niższą kwotę, a dodatkowo jest on w promocji i można go kupić za 16,96 zł.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:35
Oczywiście bliżej mu funkcjami, czy kształtem do opaski sportowej, chociaż Action upiera się przy nazywaniu go zegarkiem. Tak naprawdę to tylko kwestia semantyki, ponieważ tanie smartwatche i opaski oferują identyczną funkcjonalność. Ta obejmuje podstawowe tryby sportowe, licznik kroków, pomiar tętna, wyświetlanie powiadomień, oraz funkcje związane typowo z zegarkiem.

Silvergear smartwatch z Action

I właśnie to dostaną osoby, które kupią smartwatch z Action. Zegarek ten dziwnie nawiązuje swoim wyglądem do opasek Mi Band. Oferuje także podobny zestaw funkcji. Oczywiście nie można z góry zakładać, że dokładność pomiarów również będzie na tym samym poziomie. 

Pamiętajmy jednak, że wciąż mówimy o gadżecie za 16,96 zł, a nie urządzeniu dedykowanym fanom sportu i aktywnego spędzania czasu. Warto także dodać, że promocja ta potrwa do poniedziałku włącznie. 

Zródła zdjęć: Action, Lech Okoń / Telepolis