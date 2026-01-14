Tego jeszcze nie grali. Pełnoprawny smartband za 16,95 zł do kupienia w Action

Oczywiście bliżej mu funkcjami, czy kształtem do opaski sportowej, chociaż Action upiera się przy nazywaniu go zegarkiem. Tak naprawdę to tylko kwestia semantyki, ponieważ tanie smartwatche i opaski oferują identyczną funkcjonalność. Ta obejmuje podstawowe tryby sportowe, licznik kroków, pomiar tętna, wyświetlanie powiadomień, oraz funkcje związane typowo z zegarkiem.

Silvergear smartwatch z Action

I właśnie to dostaną osoby, które kupią smartwatch z Action. Zegarek ten dziwnie nawiązuje swoim wyglądem do opasek Mi Band. Oferuje także podobny zestaw funkcji. Oczywiście nie można z góry zakładać, że dokładność pomiarów również będzie na tym samym poziomie.