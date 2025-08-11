Media Expert znów zamiata. Było 100 zł, a jest 30 zł

Przy okazji da on znacznie więcej radości, niż taki kebab, ponieważ można się będzie nim cieszyć znacznie dłużej. A raczej nimi, ponieważ promocja ta obejmuje słuchawki TWS JAZ Twin Free.

Nie zamierzam tu nikogo czarować: cena 29,99 zł to nie jest okazja życia jak za ten sprzęt. Po prostu tyle jest on wart. Słuchawki te ani nie zaskakują jakością, ani nie zamiatają czasem pracy. Obecność portu microUSB także wskazuje na to, że nie jest to najnowszy model na rynku, a staroć.

Sprawdzą się one jednak dobrze do słuchania audiobooków, czy podcastów. Jako słuchawki robocze, których utrata nie będzie czymś, co nas zaboli, lub jako pierwsze TWS dla roztrzepanego dziecka, które niemal na pewno je zgubi. W końcu to sprzęt za 29,99 zł.