Oto największy fan Apple w polskim sejmie. Podatnika kosztował 45 tys. zł

Interesujące zestawienie pojawiło się właśnie na platformie X. Jeden z użytkowników natrafił na wykaz składników majątkowych jednego z posłów. Okazuje się, że wyjątkowo upodobał sobie sprzęt marki Apple.

Sławomir Nitras oddanym fanem Apple

Sławomir Nitras pomiędzy latami 2019 i 2022 przeznaczył na zakup sprzętów firmy Apple łącznie 45 387 zł i 26 gr. Zakupione sprzęty to m.in. dwa laptopy MacBook Air M1, kilka par słuchawek Apple Air Pods i Air Pods Pro, cztery iPhone'y (dwa iPhone 11 i po jednym iPhone 12 oraz 14), MacBook Pro, iPad 2021 oraz klawiatury Apple Wireless Magic Keyboard i Apple Smart Keyboard do iPada.

Tak wynika ze sprawozdania majątkowego dotyczącego biura poselskiego Sławomira Nitrasa. Dotarł do niego użytkownik platformy X (dawniej Twitter) @an_te_k. Takie sprawozdania są oczywiście publiczne i w zasadzie dostępne od lat, ale trzeba przyznać, że uwypuklił on interesującą tendencję zakupową posła Nitrasa.

Znalazłem największego fana Apple w polskim sejmie pic.twitter.com/fu4s0arSjt — Antek (@an_te_k) October 5, 2024

Jeden z użytkowników nie zostawił suchej nitki na decyzjach zakupowych. "Naprawdę nikt nie zwrócił uwagi że w 2021 kupował MacBooka z 2019? Mógł mieć M1 a wybrał Maca na Intelu? No debil. Można to pociągnąć pod niegospodarność?" - napisał użytkownik imieniem Michał (@madkapix). Inni z kolei zauważyli, że skoro poseł Nitras kupuje co roku dwie pary Air Podsów, to prawdopodobnie "ciągle je gubi".

