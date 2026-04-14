Szalona promocja: była za 50 zł, a jest 20 zł Niezbędna w każdym aucie

SBS ECO Car to ładowarka, która standardowo była wyceniona na 49,99 zł, a dziś możecie ją kupić za 19,99 zł. Cena ta jest naprawdę niska, biorąc pod uwagę, że mówimy tu o ładowarce zapewniającej 25 W mocy. Czyli dokładnie tyle, ile pobiera podstawowy model iPhone. Sama ładowarka jest niewielka i po wciśnięciu do gniazda zapalniczki niewiele ponad je wystaje.

Dalsza część tekstu pod wideo

SBS ECO Car to także ekologia

Będzie to także dobry wybór dla osób zatroskanych o kwestie ekologiczne, ponieważ ładowarka ma obudowę wykonaną z recyklingu. Jest ona dedykowana gniazdom 12 V. Pewną wadą może być obecność tylko jednego portu USB-C.