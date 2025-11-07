Amerykańska rewolucja Samsunga. To sukces Trumpa

Samsung rusza z produkcją chipów 2 nm w USA

Szykuje się wielkie starcie na rynku półprzewodników. Samsung mocno inwestuje w swoją nową fabrykę w Taylor, w Teksasie. To projekt warty miliardy dolarów. Cel jest jeden: masowa produkcja chipów 2 nm już w 2026 roku.

Jeśli Samsungowi się powiedzie, zada mocny cios największemu rywalowi, czyli TSMC. To właśnie TSMC ma produkować układy 2 nm dla gigantów takich jak Apple, Qualcomm czy MediaTek. Samsung może ich jednak wyprzedzić "na ostatniej prostej".

Koreańczycy nie działają sami. Kluczowym partnerem jest holenderska firma ASML. To oni dostarczają zaawansowane maszyny do litografii EUV, bez których produkcja tak małych układów byłaby niemożliwa.

Co ciekawe, cała operacja odbywa się w USA. Amerykański rząd, w tym prezydent Donald Trump, od dawna naciskał na przeniesienie kluczowej produkcji do tego kraju. Nowa fabryka Samsunga idealnie wpisuje się w tę strategię.

Exynos 2600 prosto z Teksasu

Początkowo fabryka w Teksasie nie będzie jednak produkować chipów dla innych firm. Samsung skupi się na własnych potrzebach. Pierwszym układem z nowej linii ma być Exynos 2600.

Ten procesor, wykonany w procesie 2 nm GAA, ma napędzać przyszłe smartfony z serii Galaxy S26. A przynajmniej część modeli z tej rodziny, co jest typowe dla strategii Samsunga. Reszta ma mieć Snapdragona 8 Elite Gen 5.

Wszyscy wiemy, że Exynosy przez lata miały złą prasę. Użytkownicy często na nie narzekali. Samsung jednak odrobił lekcje i ostatnie benchmarki pokazują, że firma idzie w dobrym kierunku. Czy jednak Exynos 2600 zdoła pokonać Snapdragona 8 Elite Gen 5? Na tę odpowiedź musimy jeszcze poczekać.

